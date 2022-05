Oroscopo Paolo Fox settimanale 9-15 maggio 2022/ Classifica segni top: Ariete, Leone e…

Oroscopo Paolo Fox settimanale le previsioni 9-15 maggio 2022

Come sarà la prossima settimana per tutti i segni zodiacali? Chi di loro avrà una settimana caratterizzata dal favore delle stelle e chi, invece, dovrà fare i conti con qualche difficoltà in più dovuta alla posizione contraria delle stelle? A tutte queste domande è venuto in soccorso l’oroscopo Paolo Fox settimanale pubblicato sull’app Astri. Al primo posto della classifica c’è il segno dell’Ariete con 5 stelle da parte dell’astrologo. Per questo segno si apre un momento interessante soprattutto per quanto riguarda l’amore grazie alla posizione di Venere favorevole. Anche sul lavoro la settimana si prospetta interessante per questo segno zodiacale che finalmente raggiungerà un traguardo tanto atteso.

Al secondo posto della classifica dell’oroscopo Paolo Fox settimanale appare il segno dei Gemelli con 5 stelle. Anche per questo segno la prossima settimana sarà propizia per il raggiungimento di molti obiettivi. Le giornate migliori per questo segno saranno quelle di giovedì e venerdì. Altro segno dello zodiaco che è riuscito ad aggiudicarsi 5 stelle è quello del Leone, anche per questo segno zodiacale Venere è favorevole e promette nuovi incontri. Anche il lavoro promette nuove soddisfazioni a tutti i nati sotto questo segno zodiacale.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: conferme per il Sagittario

Segue il segno del Leone nella classifica dell’oroscopo Paolo Fox settimanale il segno del Toro con quattro stelle. Questo segno dovrà aspettare la fine del mese di maggio per avere degli incontri degni di nota mentre sul lavoro il consiglio dell’astrologo è quello di lasciarsi andare a nuove emozioni. Quattro stelle anche per i nati sotto il segno della Vergine che finalmente avranno Venere non più in opposizione, ma non sarà molto facile per questo segno zodiacale lanciarsi in una nuova avventura amorosa. Il consiglio dell’astrologo è quello di riflettere bene prima di agire, soprattutto in caso di dubbi nei confronti di qualcuno. Anche sul lavoro questo segno zodiacale dovrà fare i conti con la realtà e capire se portare avanti un progetto o no.

Nell’oroscopo Paolo Fox settimanale segue il segno della Vergine il segno del Sagittario con quattro stelle. Per questo segno zodiacale Venere è in grado di promettere grandi cose in amore. Sul piano lavorativo questo segno zodiacale è alla ricerca di nuove emozioni e di nuovi progetti soprattutto nelle giornate di giovedì e venerdì in cui questo segno zodiacale riceverà delle conferme.











