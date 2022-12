Oroscopo Paolo Fox settimanale, dal 25 al 30 dicembre 2022/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo settimanale Paolo Fox, dal 25 al 30 dicembre

Cosa prevedono le stelle per la settimana dal 25 al 30 dicembre? Anche durante le feste non può mancare l’appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox che attraverso, le pagine del settimanale DiPiù, condivide le previsioni per l’ultima settimana del 2022. Cosa devono aspettarsi i nati sotto il segno di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro per gli ultimi giorni dell’anno? Il famoso astrologo dà qualche suggerimento per vivere al meglio le prossime giornate, sia per quanto riguarda la sfera professionale che quella privata. Si parte con il segno dell’Ariete. Per i single nati sotto questo segno non è una fase semplice per i nuovi incontri: Venere è contraria da qualche settimana. Un problema può nascere nelle storie d’amore dove uno dei due è lontano fisicamente o psicologicamente. Cercate di chiudere l’anno in bellezza, non con inutili complicazioni.

Ariete e Toro, l’oroscopo Paolo Fox settimanale

Per quanto riguarda la vita di coppia dei nati sotto il segno dell’Ariete crescerà l’esigenza di regolarizzare la relazione: sono possibili entro maggio convivenze e matrimoni. È un cielo nervoso, ma solo per poche settimane. Il periodo aiuta a dimenticare tristi trascorsi in campo professionale: non sono pochi coloro che hanno dovuto lottare e stanno aspettando il rinnovo di un contratto o uno sblocco per questione legale. Per i single del Toro le situazioni che nascono adesso sono favorevoli. Avete bisogno di novità e potete sperare in un incontro importante. Natale regala un’emozione in più. Le coppie che hanno discusso, invece, devono trovare una soluzione. Per quanto riguarda la vita professionale la fine dell’anno è proficua per i progetti impostati di recente.

Oroscopo Paolo Fox settimanale: il focus su Gemelli e Cancro

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 25 al 30 dicembre. Tra i nati sotto il segno dei Gemelli c’è chi ha vissuto un periodo difficile tra fine novembre e inizio dicembre. Le nuove storie hanno qualche ambiguità. Le coppie che hanno importanti progetti insieme, potranno sfruttare la fine dell’anno per revisionare le cose da impostare. Sul lavoro i Gemelli hanno vissuto momenti difficili e c’è anche chi ha dovuto chiamare l’avvocato per difendere la propria causa. I single del Cancro sono un po’ insoddisfatti dagli inizi del mese. Le giornate sono un po’ agitate, sarà un Natale un po’ pensieroso. Le coppie forti, invece, non hanno problemi. Attenzione che alla Vigilia e a Natale ci saranno opposizioni planetarie. In campo professionale avete dato tanto, ma non siete sicuri di aver ricevuto il giusto.

