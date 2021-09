Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 settembre 2021/ Classifica segni Flop

Come sarà la settimana che va dal 6 al 12 settembre secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Anche questa settimana non può mancare l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Il noto astrologo ci svela quali sono i segni Top e quelli Flop della settimana che va dal 6 al 12 settembre 2021 attraverso le pagine del settimanale DiPiù. Partiamo allora con i segni Flop con quello dell’Ariete. Contrasti in arrivo in amore per voi, dovrete valutare bene con chi volete impegnarvi, evitando persone troppo distanti da voi. Sul lavoro non tergiversate e dedicatevi ai progetti imminenti. Ci vorrà impegno.

Il secondo dei segni Flop di questa settimana secondo l’oroscopo Paolo Fox è quello del Toro. Nonostante vogliate lasciarvi andare all’amore, dovrete prima eliminare tutti i dubbi. Sono favoriti gli incontri ma potrebbe arrivare qualcosa difficile da gestire. Tanta agitazione, invece, sul lavoro. Siete comunque in un buon momento per prendere decisioni. Altro segno poco fortunato questa settimana è quello del Cancro. Insoddisfazione in amore, attenzione a non confondere l’amore con un semplice flirt. Sul lavoro, cambiamenti in arrivo, soprattutto nel prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6 al 12 settembre 2021, tra i segni Flop anche lo Scorpione

Quali sono gli altri segni flop secondo l’Oroscopo Paolo Fox della settimana che va dal 6 al 12 settembre? Continuiamo con lo Scorpione che deve cercare di essere meno diffidente quando si parla di amore. Miglioramenti nel corso della settimana che necessita di flessibilità da parte vostra. Sul lavoro, non sei molto soddisfatto delle persone del tuo ambiente e desideri fare nuove esperienze.

Concludiamo la nostra selezione di segni Flop di questa settimana con quello del Capricorno. Troppi pensieri e dubbi per voi in questi giorni e poca voglia di lasciarti andare all’amore. Sarete inoltre più suscettibili e distaccati. Sul lavoro, Paolo Fox consiglia grande prudenza: occasioni per i liberi professionisti ma attenzione alle spese che potrebbero essere ingenti!

