Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 settembre 2021/ Classifica segni Top

Come sarà la settimana che va dal 6 al 12 settembre secondo l’oroscopo Paolo Fox?

Anche questa settimana torna l’appuntamento con l’Oroscopo Paolo Fox settimanale. Il noto astrologo ci svela quali sono i segni Top e quelli Flop della settimana che va dal 6 al 12 settembre 2021 attraverso le pagine del settimanale DiPiù. In questo articolo vi sveliamo i ‘Top’ della settimana, partendo dal segno dei Gemelli. L’amore è pieno di passione in questo periodo: attenzione a non essere troppo possessivi. Giornate ottime anche nel lavoro, favoriti i contatti e l’equilibrio personale.

Tra i segni Top per l’oroscopo Paolo Fox anche il Leone. La fase critica in amore è passata e le storie nate da poco possono crescere, diventando qualcosa di importante. Nuove sfide e belle proposte in attivo sul lavoro. Continuiamo con il segno della Vergine. Favoriti i nuovi incontri in amore, mentre sul lavoro potrete giocarvi le vostre carte migliori e avere ottimi riscontri. C’è infatti chi potrebbe ottenere una promozione!

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6 al 12 settembre 2021, tra i segni Top anche Bilancia e Pesci

Quali sono gli altri segni Top secondo l’Oroscopo Paolo Fox della settimana che va dal 6 al 12 settembre? Ottimi giorni per la Bilancia che trova Venere dalla sua parte e, dunque, favorito l’amore. Ai single Fox consiglia di non aver timore e buttarsi alla conquista. Sul lavoro, un progetto sta avendo successo, ma occhio alle spese.

Continuiamo con il segno del Sagittario. Portate avanti senza timore le vostre ultime conoscenze affettive. Favoriti anche i nuovi incontri. Dopo un periodo buio sono in arrivo novità positive anche nel lavoro. Bene anche l’Acquario. Favoriti gli incontri e ottimi risultati nel lavoro e nei progetti in corso. Concludiamo con il segno dei Pesci che continua a cercare leggerezza in amore. Superate il senso di sfiducia e tutto andrà meglio. In fase di recupero il lavoro.

