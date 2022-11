Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 all’11 novembre/ Previsioni per Ariete, Toro…

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022: le previsioni per Ariete e Toro

Come ogni domenica, torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per la settimana che va dal 6 all’11 novembre. Quale segno vivrà una settimana alle prese con un cielo abbastanza turbolento che non aiuterà ad affrontare eventuali problemi sia sentimentali che professionali? Chi, invece, tra tutti i segni avrà dalla propria parte i favori delle stelle aiutandolo, così, a raggiungere eventuali obiettivi? Come sempre, Paolo Fox, attraverso il settimanale DiPiùTv e l’App Astri, svela non solo le previsioni per l’oroscopo, ma dà anche preziosi consigli su come affrontare i prossimi giorni. Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete. E’ un momento positivo per l’amore anche se le questioni personali o professionali non permettono di trovare il tempo di amare. I rapporti di vecchia data saranno più forti. Grandi cambiamenti professionali per i nati del segno anche se molto dipende dall’attività che svolgete.

Quattro stelle anche per i nati sotto il segno del Toro. I single che hanno già un interesse per una persona potrebbero sentirla più lontana e potrebbero esserci degli equivoci. Per le coppie potrebbe nascere qualche problema legato ad un ex. L’amore c’è, ma è importante trovare un modo per superare i problemi. Attenzione sul lavoro dove sono banditi i colpi di testa: non buttate tutto all’aria solo per un capriccio.

Oroscopo Paolo Fox settimanale 6-11 novembre 2022: le previsioni per Gemelli e Cancro

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli portano a casa quattro stelle. I single non hanno ancora voglia di aprire il proprio cuore all’amore. Il passato influenza ancora le vostre scelte. Le coppie che hanno attraversato una crisi devono prendere una decisione: è arrivato, infatti, il momento di capire chi c’è davvero nel vostro cuore. Anche sul lavoro, il Cancro deve chiarire le situazioni rimaste in sospeso. Molti hanno già dato una svolta alla vita professionale con un cambiamento radicale. La prossima settimana potrebbero arrivare anche conferma e accordi che aspettate da tempo.

Quattro stelle anche per i nati sotto il segno del Cancro che vivranno una settimana complessivamente positiva. Non mancheranno incontri piacevoli ed importanti emozioni. Nel cuore delle persone single, tuttavia, resta sempre un po’ di ansia. Le coppie che hanno superato una crisi devono evitare di pensare nuovamente ai problemi del passato per non rischiare di perdere la passione ritrovata. Chi, invece, ha da poco chiuso una storia, avrà subito la possibilità di riaprire il proprio cuore.













