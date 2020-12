Oroscopo Paolo Fox: Toro, Capricorno, Vergine/ Oggi 28 dicembre 2020: lavoro e amore, cosa dicono le stelle?

OROSCOPO PAOLO FOX 28 DICEMBRE 2020 PER SEGNI DI TERRA

L’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di lunedì 28 dicembre 2020 ci offre le previsioni dell’astrologo per i segni di Terra, nello specifico si tratta di Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo allora che giornata sarà per questi segni e cosa devono aspettarsi secondo quanto anticipato dall’astrologo a Latte&Miele.

TORO: SODDISFAZIONI IN ARRIVO

Toro: Nonostante qualche piccola difficoltà sul piano economico e legale, questa settimana sembra promettere qualche buona soddisfazione, specialmente per quanto riguarda il piano amoroso. A gennaio i sentimenti potranno godere di qualche novità in più, anche se secondo l’astrologo qualcuno potrebbe correre il rischio di rimpiazzare una relazione stanca con una nuova.

VERGINE E CAPRICORNO, PREVISIONI OROSCOPO PAOLO FOX

Vergine: Questo momento sembra favorire la definizione di nuovi progetti secondo Paolo Fox, ma sarà necessario riuscire a tenere sotto controllo alcune situazioni poco chiare che potrebbero sfuggire di mano per fare in modo che quei progetti a cui si è lavorato diventino realtà.

CAPRICORNO: ATTENZIONE ALLE INFLUENZE ESTERNE

Capricorno: L’inizio di questa settimana potrebbe aiutare i nati nel segno a portare avanti i propri obiettivi senza lasciarsi influenzare dalle opinioni esterne. Inoltre, all’orizzonte ci sono giornate importanti per le relazioni, secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA