Oroscopo Paolo Fox venerdì 19 giugno 2020/ Toro, Acquario, Bilancia e Cancro

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 19 giugno 2020

Ecco per l‘oroscopo di Paolo Fox il segno del Toro: Giornate utili per prepararsi ad affrontare al meglio una domenica molto importante. La presenza di Mercurio favorevole, supportato da Giove in ottimo aspetto, permetterà di ottenere grandi successi. L’assetto di Saturno sembra generare ancora un po’ di nervosismo, ma in generale fino all’arrivo dell’inverno sarà possibile godere prontamente dei benefici potati da alcuni progetti nascenti.

Oroscopo Acquario: Pensare al futuro con fantasia può aiutare ad intuire in anticipo le mosse vincenti utili ad ottenere le soddisfazioni desiderate. Le riflessioni degli ultimi mesi sembrano potersi finalmente trasformare in cambiamenti.

Oroscopo Bilancia: Giornate importanti grazie a Venere, Luna e Saturno favorevoli. La possibilità di ricostruire qualcosa inizia a farsi sempre più concreta, nonostante perduri qualche difficoltà. Per affrontare al meglio le preoccupazioni sarà bene rimboccarsi le maniche.

Oroscopo Cancro: Puntare molto sull’emotività potrebbe portare a soffrire un po’ queste giornate a causa di alcune tensioni eccessive dovute alla sensazione di una scarsa vicinanza dalle persone con cui si ha a che fare. Domenica giornata bella con la Luna nel segno.



