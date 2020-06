Oroscopo Paolo Fox venerdì 26 giugno 2020/ Ariete, Gemelli, Leone, Vergine

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2020

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta all’Ariete: in questa giornata sembra preludio di un weekend interessante. Si devono affrontare questioni di famiglia e di soldi. Sabato e domenica saranno giornate migliori. Si deve parlare liberamente, anzi i guai derivano dall’estrema sincerità. Parlare in amore non vuol dire recriminare e dire quello che non va ma anche capire le esigenze del partner.

Oroscopo Gemelli: si è agitati, sta per partire un qualcosa di nuovo. Con queste stelle si è agitati, perché si sta facendo qualcosa di nuovo oppure si sta portando avanti una situazione mai tentata prima. Molti risaliranno la china entro la fine di luglio. Ora si deve stare calmi.

Oroscopo Leone: se qualcosa non è tollerato entro fine dell’anno chiuderà i battenti. Questo vale per le storie d’amore in crisi e i lavori che non funzionano. Soprattutto se qualcuno che rappresenta non ha fatto quanto doveva. E’ meglio fare poco ma bene. Meglio in amore.

Oroscopo Vergine: si è forti e si spera di sentire energia. Chi non vuole vivere le passioni, rischia di filtrare tutto con una razionalità che non fare stare bene. Queste 48 ore sono importanti per definire una situazione.



