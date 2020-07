Oroscopo Paolo Fox venerdì 3 luglio 2020/ Vergine, Bilancia, Sagittario, Scorpione

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 3 luglio 2020

L’oroscopo di Paolo Fox ci portano a parlare della Vergine: come 24 ore fa ancora agitazione che passerà domani. C’è una situazione di grande forza. E’ un periodo difficile, da primavera si è coinvolti in una tensione come gli altri. Ma si recupera prima e si possono aiutare gli altri. Questo costa fatica e oggi si fa sentire. Calo fisico.

Oroscopo Bilancia: si deve parlare chiaro e in questi giorni non ci si deve arrabbiare se qualcosa non va come si vorrebbe. Chi ha iniziato una nuova attività tra giugno e luglio o magari stenta a ripartire. Nullo è chiaro e fila liscio come l’olio. Questi intoppi sono difficili da superare.

Oroscopo Sagittario: la Luna particolare protegge emozioni e avventure. Si è il segno che vuole sempre vivere di emozioni. Se queste avventure non ci sono si può stare male. Dipende tutto dall’età. C’è desiderio di evadere, se si somma alla chiusura imposta è normale che tanti sotto il segno del Sagittario siano perplessi e a disagio. In amore restano mille titubanze.

Oroscopo Scorpione: si va avanti verso un periodo migliore. Tra giugno e luglio arrivano delle risposte se c’è stata una crisi. Dipende tutto dall’età. Chi ha iniziato una nuova età può trovarsi di fronte a un cambiamento o una trasformazione delle cose che si stanno facendo. L’amore chiede giustizia.

