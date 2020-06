Oroscopo Paolo Fox venerdì 5 giugno 2020/ Cancro, Bilancia, Ariete e Sagittario

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 5 giugno 2020

L‘oroscopo di Paolo Fox ci porta al Cancro: si deve dare spazio a nuovi progetti, anche a un po’ di romanticismo. Questo è un periodo in cui ci sono combinazioni emotive e astrologiche un po’ particolari. Un giorno si è alle stelle, l’altro alle stalle. Saturno tornerà in opposizione in un anno che lascia spazio a qualcosa di importante. Si parla di situazioni part time o si deve rivedere un accordo o una collaborazione.

Oroscopo Bilancia – Bilancia: Luna e Venere favorevoli fanno parlare di sentimenti. Il segno deve iniziare a pensare in maniera positiva per l’estate. Chi ha una storia ufficiosa può farla diventare ufficiale. Ciò che è rallentato è il lavoro col segno che non ce la fa più. Ci sono dei sassolini nella scarpa da togliere. da settembre ci saranno dei risvolti positivi.

Oroscopo Ariete – Ariete: il segno sente che è arrivato il momento di parlare, questa Luna in buon aspetto aiuta anche ad arrivare alla fine di questa settimana belli agguerriti. Un po’ di coraggio va ritrovato per opporsi a chi in questo periodo vuole far fare qualcosa che non si vuole. Resta qualche polemica sul lavoro. Attenzione proprio alle tensioni con un altro Ariete o con Cancro e Capricorno.

Oroscopo Sagittario – Sagittario: si deve fare pace con l’amore, con una persona. Se questa tensione non c’è si deve allora fare pace con sé stesso. Si ama in maniera agitata in questi giorni. Ci sono avvisaglie sulla situazione professionale, che vede un cambiamento. Ciò che sembrava difficile da capire il mese scorso ora sta diventando più chiaro e lo sarà dal 20.



