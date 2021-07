Oroscopo Paolo Fox, weekend 10-11 luglio 2021/ Tensione per acquario, stress per toro

L’Oroscopo Paolo Fox continua a fornire i consigli delle stelle ai dodici segni zodiacali attraverso l’App di Paolo Fox, ma anche attraverso le previsioni pubblicate ogni settimana dal settimanale DiPiù Tv. Cosa riservano, dunque, le stelle per sabato 10 e domenica 11 luglio? Quali segni trascorreranno un fine settimana sereno e tranquillo sia per la sfera sentimentale che professionale? Per i nati sotto il segno dell’ariete si prospetta un weekend litigioso in amore. Le coppie potranno essere alle prese con qualche discussione mentre sul lavoro tutto sarà tranquillo. Il toro vivrà un weekend di grande stress sentimentale e dovrà fare attenzione anche alle risorse economiche. Nonostante tutto, c’è davvero tanta voglia di fare. Stanchezza in amore per i nati sotto il segno dei gemelli i quali, tuttavia, stanno vivendo un momento complessivamente positivo mentre il cancro vivrà un weekend di tensione con la testa rivolta particolarmente al lavoro. Fine settimana di relax e di nuovi incontri per il leone che comincia a pensare anche ad un nuovo progetto da realizzare. Bel periodo, invece, per i single nati sotto il segno della vergine che vivranno soprattutto una domenica interessante.

Oroscopo Paolo Fox: il weekend di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Weekend a fasi alterne per i nati sotto il segno della bilancia che perderanno facilmente la pazienza lasciandosi travolgere dalla rabbia, ma vivranno delle importanti novità sia in amore in assenza di una storia importante sia nel lavoro con delle chiamate in arrivo. Weekend all’insegna dell’amore per lo scorpione il quale, tuttavia, dovrà ritrovare la propria pazienza per portare avanti un rapporto. Giornate interessanti in amore per i nati sotto il segno del sagittario che dovranno prendere anche importanti decisioni mentre il capricorno dovrà rimandare ogni decisione ad un periodo più favorevole e non mancheranno le discussioni. Tensione e ansie per l‘acquario che, oltre al weekend, dovrà affrontare una settimana particolarmente complicata. Infine, i nati sotto il segno dei pesci, pur essendo nervosi, vivranno una bella domenica con il partner.

