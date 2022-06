Oroscopo Paolo Fox weekend 11-12 giugno 2022/ Buone opportunità per Sagittario e…

Oroscopo Paolo Fox, weekend 11-12 giugno 2022: le previsioni per Ariete e…

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il weekend dell’11 e 12 giugno 2022. Sulle pagine del Settimanale Dipiù Tv, l’astrologo ha dato delle indicazioni sui segni zodiacali che saranno maggiormente fortunati in questo weekend di giugno. Per i nati sotto il segno dell’Ariete sarò un weekend all’insegna della passione. Fatta eccezione per la giornata di mercoledì, il weekend darà il via ad una settimana che si preannuncia interessante sotto molti punti di vista. I nati sotto i segno del Toro dovranno approfittare della giornata di domenica se vorranno fare una proposta. Nei prossimi giorni ci saranno dei miglioramenti sul lavoro.

Giornate interessanti per i nati sotto il segno dei Gemelli. Sabato e domenica godetevi un sano relax in compagnia della persona che amate. Venerdì sarà una buona occasione per fare una proposta interessante sul lavoro. Weekend interessanti per i nati sotto il segno del Cancro. Dopo il fine settimana, le coppie in crisi potranno parlare con più soddisfazione e ripartire. Paolo Fox continua le sue previsioni anche per i restanti segni. Per il Leone, sarà necessario mantenere la prudenza nel weekend per la vita di coppia. Nei prossimi giorni ci saranno delle novità in ambito sentimentale.

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il weekend dell’11 e 12 giugno sono molto positive per i nati sotto il segno della Vergine. Dopo il fine settimana sarà importante lasciarsi scivolare le cose alle spalle. Sul lavoro non si esclude l’arrivo di dispute e discussioni. Venerdì e sabato saranno le giornate migliori per i single della Bilancia. Al momento però la cosa migliore sarebbe un’amicizia amorosa. I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno evitare complicazioni nella giornata di venerdì. Meglio rimandare alla fine del mese se si vuole ufficializzare una storia importante. Secondo le previsioni di Paolo Fox per il weekend i prossimi giorni porteranno buone opportunità per i nati sotto il segno del Sagittario.

Le coppie che hanno avuto problemi ora possono contare su una grande carica che risolverà le cose. Per il Capricorno Venere è favorevole in questo periodo. Cercate di vivere le storie d’amore con maggiore leggerezza. Subito dopo il weekend per l’acquario torneranno a soffiare i venti dell’amore. Evitate polemiche sul lavoro in questi giorni. La giornata di domenica sarà particolarmente intrigante per i nati sotto il segno dei Pesci. Sarete affascinanti e stregherete qualcuno. Interessante tutto il fine settimana per la vita di coppia.











