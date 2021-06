Oroscopo Paolo Fox, weekend 11-13 giugno 2021/ Previsioni: giornate top per cancro…

Con la fine della stagione de I Fatti Vostri, Paolo Fox continua a fornire le previsioni zodiacali attraverso l’app Astri di Paolo Fox. Come sarà il weekend per i dodici segni zodiacali? Chi vivrà un fine settimana all’insegna della leggerezza e della spensieratezza? I single dei vari segni riusciranno a trovare l’amore o dovranno rinviare ogni discorso ad una fase più positiva? A tutte queste domande, attraverso la propria app, risponde Paolo Fox secondo cui il weekend per i nati sotto il segno dell‘ariete che nella giornata di sabato avranno le stelle favoreli e potranno fare incontri molto interessanti. Il toro avrà gente di fare nuove conoscenze e di trascorrere un fine settimana insieme a gente simpatica, in grado di regalare divertimento e spensieratezza. Per favorire i nuovi incontri, l’ideale sarebbe uscire e tuffarsi in nuove esperienze.

I nati sotto il segno dei gemelli dovranno provare a sfruttare il weekend per scegliere le proprie priorità per evitare di fare male tutto. La parole d’ordine per il cancro per il weekend, invece, è libertà e avrà più tempo da dedicare a se stesso e ai propri affetti. Giornate molto interessanti per il leone che potrà approfittare del fine settimana per ricominciare a viaggiare mentre la vergine potrebbe sfruttare la giornata di sabato per mettere alla prova la propria relazione e poter così capire se sia il caso di andare avanti o chiudere.

Oroscopo Paolo Fox: il weekend di bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario e pesci

Il weekend regalerà nuove energie ai nati sotto il segno della bilancia che avranno voglia di fare tante cose e tuffarsi in esperienze differenti. Gran confusione, invece, per lo scorpione che vivrà un fine settimana non molto positivo e dovrà provare a non lasciarsi travolgere dall’ansia. I nati sotto il segno del sagittario stanno vivendo un periodo ricco di pressioni. Il weekend servirà per rigenerarsi e capire come affrontare il tutto. Il segno del capricorno, invece, proverà a mantenere la calma in attesa di una situazione migliore. Il periodo, infatti, non è totalmente positivo, ma con il tempo, la situazione migliorerà. Infine, i nati sotto il segno dell’acquario potrebbero ritrovarsi coinvolti in discussioni con persone a cui tengono mentre i nati sotto il segno dei pesci potrebbero vivere un fine settimana abbastanza agitato a causa di una piccola bugia.

