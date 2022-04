Oroscopo Paolo Fox weekend 16-17 aprile 2022/ Previsioni: Gemelli e Acquario al top

Oroscopo Paolo Fox, weekend 16 e 17 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

Cosa ci riservano le stelle questo weekend? Anche questa settimana non mancano le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per sabato 16 e domenica 17 aprile, giorno di Pasqua. Il celebre astrologo ha rivelato il nuovo oroscopo nel corso dalla puntata di oggi, venerdì 15 aprile, de “I Fatti Vostri”, con previsioni e suggerimenti per i 12 segni zodiacali. Non mancano segni più fortunati, che trascorreranno una Pasqua serena e con qualche bella sorpresa, e segni che dovranno invece affrontare qualche imprevisto. Andiamo a scoprire segno per segno.

Oroscopo domani 10 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni lavoro e amore

Partendo dall’Ariete, vi attende un weekend abbastanza sereno ma dovrete attendere per risolvere alcuni imprevisti che si scioglieranno solo tra lunedì e martedì. Per il Toro, bisognerà lasciare il proprio consueto ambiente per vivere la Pasqua in modo sereno. La Luna per i Cancro sta per tornare attiva: è in arrivo un forte recupero! Il segno della Vergine non è un appassionato di festività ma, secondo Paolo Fox, sarà comunque una bella domenica, magari con qualche programma fuori porta.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2022/ Vergine, Capricorno e Toro: chi al top?

Oroscopo weekend 16-17 aprile 2022, a cura di Paolo Fox: Capricorno, Leone, Bilancia e Pesci

Continuiamo le previsioni di Paolo Fox per il weekend con il segno del Capricorno. Purtroppo la Luna è storta in questo weekend e sarete immersi nei pensieri su progetti che appartengono al futuro. Il segno della Bilancia sentirà in questi giorni la necessità di stare insieme alla famiglia e trascorrere il tempo con una persona particolarmente cara. Valido fine settimana per il Leone, soprattutto domenica. Il segno dei Pesci, secondo le previsioni di Paolo Fox, dovrà combattere contro se stesso. La Pasqua sarà serena e interessante se riuscirete a staccarvi dai problemi quotidiani.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 aprile 2022/ Leone, Sagittario e Ariete: previsioni

Oroscopo weekend 16-17 aprile 2022 di Paolo Fox: Gemelli, Acquario, Scorpione, Sagittario

Infine, ecco le previsioni di Paolo Fox dei segni rimanenti. Partiamo col segno dei Gemelli che, oltre ad una felice Pasqua, si prepara ad un maggio ricco di grandi novità e progetti importanti. Per l’Acquario la Pasqua quest’anno riserva una grande rivoluzione. Luna molto bella nei giorni di Pasqua per il segno dello Scorpione: in lui cresce, inoltre, il desiderio di amare e ricevere amore in questi giorni. Concludiamo con il segno del Sagittario che allontana in questi giorni le emozioni negative e si prepara a ripartire con progetti del tutto positivi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA