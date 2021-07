Oroscopo Paolo Fox weekend 17-18 luglio 2021/ Vergine protagonista, Ariete stanco

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 17-18 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Paolo Fox non va in vacanza e, attraverso l’App Astri di Paolo Fox e in radio, continua a fornire indicazioni su come affrontare l’estate. Cosa prevedono, dunque, l’oroscopo Paolo Fox per il weekend del 17-18 luglio 2021? Per l’ariete sarà un fine settimana piuttosto stancante. In vista di un periodo decisamente impegnativo, sarà meglio dosare le energie. Weekend positivo per i sentimenti per i nati sotto il segno del toro anche se potrebbero nascere delle tensioni. Fine settimana da prendere con le pinze per i gemelli che, domani, potrebbero ritrovarsi davanti un problema da risolvere. Fine settimana decisamente positivo per il cancro che, in amore, sta affrontando un momento sereno in cui non manca la leggerezza anche se sul lavoro potrebbero sorgere degli imprevisti. Weekend positivo anche per il leone che potrebbe avere un’ottima idea da sfruttare per il futuro mentre la vergine sarà la protagonista di un ottimo weekend grazie ad alcuni incontri molto importanti dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 luglio 2021/ Amore e lavoro per Leone, Sagittario e Ariete

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il weekend, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per i nati sotto il segno della bilancia sarà ottimo. I nati del segno, del resto, stanno vivendo un periodo buono ed è possibile anche avanzare delle richieste. Periodo meno positivo in amore per lo scorpione che dovrà mantenere la calma e tenere sotto controllo alcune situazioni di tensione che potrebbero nascere nella giornata di domani. Il sagittario si appresta a vivere un weekend in cui riuscirà a mettere da parte il passato e a recuperare qualcosa sul lavoro mentre i nati sotto il segno del capricorno vivranno un weekend sottotono in amore mentre sul lavoro potrebbero portare avanti idee interessanti. Infine, se l’acquario potrebbe vivere una domenica all’insegna di liti e discussioni, i nati sotto il segno dei pesci potrebbero finalmente risolvere un problema sentimentale.

