Oroscopo Paolo Fox Weekend 17-18 ottobre/ Scorpione e Capricorno al top ma…

OROSCOPO PAOLO FOX, PREVISIONI WEEKEND 17-18 OTTOBRE

Sarà un fine settimana un po’ da prendere con le pinze per gran parte dei segni zodiacali che affollano il nostro Oroscopo, almeno secondo quanto rivelano le previsioni di Paolo Fox dei giorni 17 e 18 ottobre. Il famoso astrologo, volto noto della tv ha affidato le sue previsioni allo Stellare in allegato con DiPiù piazzando alcuni colpi bassi a dei segni zodiacali che non stanno vivendo proprio un bel periodo ultimamente e premiandone solo alcuni che, però, dovranno prendere con le pinze alcuni lati della loro vita. Come segni top però possiamo indicare Scorpione e Capricorno. Il primo si ritroverà a fare i conti con la luna nel segno che lo spingerà ad agire con cautela sul lavoro ma avrà dalla sua anche l’occasione di risolvere qualche problema sentimentale. Un weekend positivo quindi così come accadrà al Capricorno che potrebbe addirittura fare un nuovo incontro e gestire promettenti opportunità nel lavoro. Sulla buona strada anche i Bilancia che recuperano sul piano professionale e che da domani vedranno migliorare anche i sentimenti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL WEEKEND LASCIA INDIETRO CANCRO, GEMELLI E NON SOLO…

Nel limbo di questo Oroscopo Paolo Fox per il weekend del 17 e 18 ottobre troviamo i Vergine che sono alla ricerca di un po’ di serenità, soprattutto dal punto di vista sentimentale, e che domani potrebbero recuperare anche qualche rapporto in crisi. Difficoltà sul lavoro anche per i Leone che, però, riceverà finalmente risposte interessanti nonostante la Luna dissonante. Chi proprio è out in questi due giorni sono gli Ariete che non troveranno un accordo con il partner in amore e che non affronterà un periodo positivo nemmeno riguardo alle questioni legali. In caso e con la Luna in opposizione anche i Toro mentre un po’ nervosetti saranno i Gemelli, pronti a saltare alla prima occasione. Guai in vista anche per i Cancro che non vivono un momento positivo e che saranno costretti a pianificare la propria vita. Chiarimenti in vista per il Sagittario che ha qualche progetto importante di cui occuparsi ma che non potrà farlo adesso. Nervosismo e polemiche per gli ultimi due segni del nostro zodiaco, Acquario e Pesci per i quali sarà complicato trovare un po’ di pace in questi due giorni.



