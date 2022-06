Oroscopo Paolo Fox, weekend 18-19 giugno 2022/ Passione alle stelle per Toro e…

Oroscopo Paolo Fox, weekend 18-19 giugno 2022: tensioni in amore per Gemelli e…

Si avvicina il fine settimana e come di consueto sul Settimanale Dipiù Tv troviamo pubblicate le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del weekend. Quali saranno i segni più fortunati? Per i nati sotto il segno dell’Ariete sono in arrivo delle proposte interessanti. In amore dovrete sapere mettervi in gioco. Siete ancora nervosi ma le stelle vi suggeriscono di portare pazienza. Passione alle stelle per i nati sotto il segno del Toro. I cuori solitari dovranno guardarsi attorno. La situazione generale non è ancora buona ma qualcosa cambierà nella giornata di domenica. Sul lavoro è prevista una fase di recupero.

Oroscopo domani 18 giugno 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e...

Tensioni in amore per i nati sotto il segno dei Gemelli. E’ il momento di superare i disaccordi e di confrontarsi. La settimana che sta terminando permetterà dei chiarimenti. Nel lavoro le cose vanno a gonfie vele e qualcuno potrebbe proporvi nuovi affari. Per i nati sotto il segno del Cancro ci saranno delle incertezze da affrontare sul lavoro. Sabato 25 giugno vi sentirete però molto meglio perché la Luna appare ottima. Nella giornata d martedì evitate le polemiche. Nel lavoro avvertirete un po’ di fatica ma il recupero è dietro l’angolo. Grandi emozioni e importanti sensazioni per i nati sotto il segno del Leone. I single potrebbero trovare presto l’amore della loro vita. Non sono escluse sorprese sul lavoro.

Oroscopo Branko oggi 17 giugno 2022/ Previsioni segno per segno: Ariete, Toro e...

Oroscopo Paolo Fox del weekend: crisi di coppia per Vergine e…

Passiamo, adesso, all’Oroscopo Paolo Fox del weekend del secondo gruppo di segni. Nella vita di coppia potrebbero esserci delle discussioni per i nati sotto il segno della Vergine. Nel lavoro si pensa ad un recupero per l’autunno. Molte soluzioni arriveranno a fine giugno. Fatica e tensione per i single della Bilancia mentre le coppie dovranno affrontare situazioni difficili con i parenti. Nel lavoro bisogna ripartire. Ignorate le persone che vi hanno fatto del male e dimenticate quello che è tato. In questo modo riuscirete a stringere valide amicizie. I nati sotto il segno dello Scorpione dovranno affrontare la paura della solitudine. Le coppie devono stare attente alle spese. Nel lavoro invece bisogna chiedere quello che spetta. Tra la fine di giugno e l’inizio di luglio arriveranno buone opportunità.

Oroscopo domani 18 giugno 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

L’Oroscopo Paolo Fox del weekend prosegue con i quattro segni rimanenti. I nati sotto il segno del Sagittario devono fare attenzione alle parole che usano in amore. Meglio non dire che si amerà per sempre. Sul lavoro potrebbe arrivare presto una soluzione. Infatti potrebbe venire a galla un problema di lavoro che vi darà dei grattacapi. Un po’ di pazienza è richiesta ai single del Capricorno mentre sul lavoro è il momento di rivedere nuovi progetti. Per quanto riguarda l’Acquario, le coppie dovranno ritrovarsi mentre le giornate in arrivo sono piene di buoni propositi per il lavoro. Per quanto riguarda i Pesci, i single potrebbero guardare con occhio critico la persona che frequentano mentre le coppie non devono tornare su vecchi discorsi. Sul lavoro cercate di cambiare rotta.











© RIPRODUZIONE RISERVATA