Oroscopo Paolo Fox, weekend 18-20 giugno 2021/ Previsioni: giornate top per Pesci…

Con la fine della stagione de “I Fatti Vostri”, Paolo Fox continua a fornire le previsioni zodiacali attraverso l’app Astri di Paolo Fox e in radio. Come sarà il weekend per i dodici segni zodiacali? Quali saranno i segni zodiacali influenzati positivamente dal cielo? Ecco le previsioni di Paolo Fox per il fine settimana. Per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà un weekend tranquillo. Dalla prossima settimana la Luna sarà nel segno. Sfruttate il periodo per mettervi in gioco. Il Toro è uscito da giornate pesanti. Il weekend sarà il momento ideale per rilassarsi e recuperare un po’ di energia. Meglio evitare litigi e concentrarsi sulle nuove conoscenze. Anche i Gemelli arrivano da un periodo difficile, in parte ne siete responsabili. Ricordate di non sovraccaricarvi, non avete tempo per tutto. Il fine settimana promette bene per il Cancro. Domani e domenica, i sentimenti sono molto protetti: concentratevi sull’amore. Nella giornata di sabato i nati sotto il segno del Leone saranno un po’ nervosi, ma domenica andrà meglio. Mantenete la pazienza, le cose si risolveranno. Il weekend sarà piuttosto confuso per la Vergine. Ci saranno pensieri sia in amore che sul lavoro. Sfruttate il weekend per stare un po’ mettere in ordine la vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox: il weekend di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox il weekend porterà pensieri per la Bilancia. La vostra indole vi porta a fare progetti per il futuro e vi impedisce di vivere giorno per giorno: dovete alleggerire. Fine settimana parte un po’ al ribasso per lo Scorpione, ma da domani pomeriggio le cose andranno meglio. Per i single la serata di sabato potrebbe regalare nuove e piacevoli conoscenze. Il fine settimana sarà un po’ agitato per il Sagittario: se avete dei dubbi in amore e in famiglia potreste avere qualche problema. Avete bisogno di staccare la spina. Per il Capricorno, invece, sarà un weekend di recupero. Dopo alcuni giorni difficili, in amore è arrivato il momento di riprendere in mano la situazione. Sono giorni postivi per l’amore. L’Acquario ha perso energia rispetto alle scorse settimane. Nel fine settimana non mancheranno disagio e agitazione. Cercate di mantenere la calma e rilassarvi. Oggi e domani i Pesci hanno molti pianeti a favore:Luna, Marte e Mercurio sono positivi e danno una forte carica. Sfruttate l’occasione sia in amore che sul lavoro: agite!

