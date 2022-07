Oroscopo Paolo Fox, weekend 2-3 luglio 2022/ Incontri importanti per Ariete e…

Oroscopo Paolo Fox, weekend 2-3 luglio 2022: le previsioni per Ariete, Cancro e…

Quale sarà la situazione dei segni zodiacali nelle giornate di sabato 2 luglio e domenica 3 luglio? Dall’ultimo numero in edicola del Settimanale Dipiù TV Paolo Fox ha anticipato cosa succederà nel fine settimana. Saranno giorni importanti quelli in arrivo per Ariete. I single potranno fare degli incontri che cambieranno la loro vita. Cielo importante anche per il lavoro. Novità in ambito professionale. Incontri anche per i single del Toro anche se sul lavoro le cose non sembrano procedere per il meglio. In questo periodo avrete troppi pensieri e sarà meglio concedervi qualche momento di relax. Ai nati sotto il segno dei Gemelli si consiglia di mantenere la calma subito dopo il fine settimana. Previsto recupero nella giornata di giovedì.

Secondo l’oroscopo del weekend di Paolo Fox questi giorni daranno inizio ad un mese di luglio produttivo sotto il profilo professionale. Il Cancro avrà dei grattacapi da risolvere. Nella vita di coppia potrebbero esserci preoccupazioni legate a questioni di soldi. Per il lavoro la settimana che inizierò dopo il weekend sarà mite. Secondo Paolo Fox, per il Leone saranno delle giornate utili per prendere decisioni in campo sentimentale. Giove resta favorevole per il lavoro. Ci saranno tante opportunità da sfruttare e collaborazioni da avviare.

Le previsioni di Paolo Fox per il weekend proseguono con gli altri segni zodiacali. Per la Vergine sarà necessaria una maggiore tranquillità interiore in questo periodo. Sul lavoro si potranno fare importanti progetti per il futuro. Per quanto riguarda la Bilancia, le stelle dei giorni in arrivo premiano i sentimenti ma anche i rapporti occasionali. Sul lavoro bisogna fare pace con se stessi e con il mondo. Al momento non ci sono particolari ostacoli. Secondo Paolo Fox, allo Scorpione mancherà pazienza per la vita di coppia. Nel lavoro si è reduci da momenti difficili. Alcuni rapporti professionali non si sono rivelati positivi e ci sarà un po’ di delusione.

Giornata di lunedì confusa per i single del Sagittario. Dopo il weekend bisognerà evitare discussioni sul lavoro. Il Capricorno dovrà accontentarsi sul lavoro di quello che c’è. Evitare discussioni nella vita di coppia dopo il fine settimana. L’Acquario non vorrà più perdere tempo in amore dopo una storia finita male. Passato il weekend potrebbe arrivare una novità sul lavoro. I Pesci dovranno evitare di esporsi troppo in amore durante il weekend mentre sul lavoro Mercurio sta per tornare favorevole.











