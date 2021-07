Oroscopo Paolo Fox, weekend 2-4 luglio 2021/ Contrasti per il Leone, Bilancia…

Paolo Fox continua a fornire le previsioni dell’oroscopo attraverso l’app Astri di Paolo Fox e in radio. Come sarà il weekend dal 2 al 4 luglio per i dodici segni zodiacali? Quali saranno i segni zodiacali influenzati positivamente dal cielo? Ecco le previsioni di Paolo Fox per il fine settimana, 2, 3 e 4 luglio 2021. Oggi e domani l’Ariete potrà contare su Venere in posizione intrigante: i sentimenti sono favoriti. Le stelle sono a vostro favore: è il moneto di pensare a costruire il futuro anche se non mancheranno gli ostacoli. La Luna è nel segno del Toro fino a sabato. Attenzione alle nuove conoscenza. Fino alla prima metà del mese è meglio non tirare la corda. Mercurio e Venere sono favorevoli ai Gemelli, ma Giove è dissonante e potrebbero portare qualche problema sul lavoro. Il weekend è positivo per gli incontri. L’estate sarà un periodo di transizione per il Cancro, in vista di un inverno molto positivo. Concentrarvi un po’ di più sull’amore. Per i nati sotto il segno del Leone il fine settimana sarà caratterizzato da qualche contrasto a causa di una Luna in opposizione. La Vergine può contare su una Luna positiva per il fine settimana. Tra qualche settimana Giove non sarà più in opposizione. Tra luglio e agosto l’amore sarà interessante e avrete delle belle stelle.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Bilancia si è lasciata alle spalle un mese di giugno difficile, con luglio arriverà qualche soddisfazione in più. Le cose miglioreranno ulteriormente in agosto, soprattutto in amore: sono favoriti i rapporti con Gemelli e Leone. Lo Scorpione è sotto stress e in questo weekend non mancherà il nervosismo. È il momento di affrontare i problemi. In questo fine settimana il Sagittario è in cerca dell’amore: oroscopo vi protegge grazie a Marte e Venere in ottimo aspetto. In questi giorni rilassatevi e non pensate al lavoro. Meglio aspettare la fine dell’anno per le scelte importanti. Dopo un giugno sotto tono, il Capricorno ha ritrovato forza. Dalla metà del mese arriveranno delle belle occasioni e potrete ripartire da zero. I nati sotto il segno dell’Acquario avranno dei dubbi nel fine settimana: non sapete come comportarvi, in amore e nel lavoro, quando non riuscite a essere voi stessi. Il weekend promette bene per i Pesci. Le storie nate a giugno possono rivelarsi importanti: non lasciatevele sfuggire!

