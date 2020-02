Oroscopo Paolo Fox weekend 21-23 febbraio/ Ariete e Capricorno al top, ma…

Oroscopo Paolo Fox weekend 21-23 febbraio: Ariete e Capricorno al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri, andiamo a vedere i segni al top per il weekend dal 21 al 23 febbraio. Ariete: voto 8, bel fine settimana con un ottimo cielo oggi e domani per i sentimenti. Sono da sfruttare buone sensazioni per l’amore tra oggi e domani, ma nel complesso questo è un weekend che non pone freni e dove soprattutto non sembrano esserci punti deboli per uno dei segni più forti di questo inizio 2020. Capricorno: voto 8, c’è un cielo importante per futuri investimenti. Sicuramente questo cielo promette molto bene dal punto di vista della professione, dove si potrebbe riuscire ad arrivare a un traguardo prestigioso. Certo è che le cose non accadono da sole, ma devono essere cercate. Sabato giornata favorita per gli incontri.

Paolo Fox, oroscopo 21-23 febbraio: Acquario e Pesci in crescita

Ecco i segni in crescita, sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox, per questo weekend. Acquario: voto 8, fine settimana che produce un fine settimana anche in amore e soprattutto domenica. Sono giornate di grande crescita con appunto l’ultima delle tre ancora più favorita rispetto alle altre. Oggi e domenica poi sono giornate in cui si potrebbe incontrare una persona carina anche se per farlo serve essere un po’ fortunati. Pesci: voto 8, si tratta di un weekend dove si potrà brillare sotto il punto di vista dei sentimenti. C’è una possibilità di crescita molto interessante. Tre giornate stabili che puntano verso l’alto e possono regalare delle grandi emozioni. Questo è un momento in cui ci sono buone predisposizioni per quanto riguarda la professione e l’amore. Si chiude con una domenica letteralmente col botto. Leone: voto 7, bel cielo quello di oggi in vista di programmi futuri da sviluppare. La giornata di oggi potrebbe portare a qualche dispiacere, ma le cose cambieranno rapidamente nei prossimi giorni. Il campo dei sentimenti è sicuramente quello che offre maggiore speranza in questi giorni con cinque stelle oggi e quattro per sabato e domenica.

