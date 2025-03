Penultimo weekend di marzo e primo fine settimana primaverile quello che inizia oggi e che porta una ventata di novità ai segni zodiacali, pronti a lavorare per raggiungere i propri obiettivi sia professionali che sentimentali. La primavera, come sempre, porta novità e cambiamento nelle vite di tutti ma, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 22 e 23 marzo 2025, ci saranno segni che potranno già vedere i primi risultati e segni che, invece, dovranno aspettare in attesa di momenti più favorevoli, ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Andiamo a scoprire tutto.

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni da Ariete a Vergine

ARIETE: Fine settimana dalle emozioni forti per i nati del segno che, dotati di una forte energia, riusciranno a risolvere tutti i problemi nati in questo periodo sul lavoro. Le stelle, però, consigliano di non essere impulsivi e di non prendere decisioni affrettate. In amore, invece, è necessaria un po’ di chiarezza e il dialogo con il partner potrebbe essere la soluzione.

TORO: Siete in cerca di armonia e stabilità ma sarà importanti lasciarsi andare alle emozioni per trovarle. Il weekend servirà anche a fare chiarezza nel cuore e a capire cosa volete davvero senza aver paura dei cambiamenti. Un po’ di confusione, invece, sul lavoro.

GEMELLI: Weekend decisamente dinamico per i nati del segno secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Riuscirete a dire tutto ciò che pensate e a proporre le vostre idee che, in questo periodo, sono davvero brillanti. Le stelle, inoltre, consigliano di concentrarsi di più sulle cose importanti lasciando andare quelle inutili.

CANCRO: Weekend di progetti per i nati del segno che stanno pensando soprattutto a come concretizzarli per la famiglia. Durante il fine settimana sarete particolarmente sensibili e a creare legami profondi. Cercate, inoltre, di trascorrere più tempo con le persone che amate.

LEONE: Weekend di riflessione quello che attende i nati sotto il segno del Leone che sfrutteranno il tempo per capire ciò che desiderano davvero e fare chiarezza nel cuore. Gli ostacoli non mancheranno, ma non prendete tutto troppo sul serio.

VERGINE: Fine settimana di riflessione, infine, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, anche per la Vergine che sarà concentrata sul lavoro riuscendo, finalmente a pensare al futuro. In amore, qualcosa si smuoverà seguendo l’intuito.