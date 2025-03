Dopo le previsioni per la prima metà dei segni, torna l’appuntamento con l’oroscopo del weekend di Paolo Fox per gli ultimi sei segni zodiacali. Come sarà il fine settimana del 22-23 marzo 2025 secondo le stelle? Quali segni riusciranno a vivere due giorni tranquilli, rilassati e divertenti? Come sempre, secondo il famoso astrologo, ci sarà chi si rilasserà totalmente durante il weekend e chi, invece, sarà sopraffatto da ansie e pensieri riguardanti sia il lavoro che l’amore, ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox weekend: le previsioni da Bilancia a Pesci

BILANCIA: Fine settimana interessante per i sentimenti. Le discussioni con il partner non mancheranno ma saranno costruttive. Non mancheranno neanche i nuovi incontri, soprattutto per i single. Sul lavoro, provate a dire sempre tutto quello che pensate.

SCORPIONE: Sarà un weekend in cui riuscirete a mettere tutto da parte concentrandovi sulla carriera e su ciò che desiderate realmente. Cercate, tuttavia, il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata e non lasciatevi sopraffare dalle emozioni.

SAGITTARIO: Fine settimana tutto da vivere con diverse opportunità lavorative da cogliere al volo. Le sfide non mancheranno ma riuscirete ad affrontarle con entusiasmo.. E’ il momento di prendere decisioni importanti, di buttarvi in nuove avventure e anche di pianificare un viaggio se avete voglia di staccare la spina.

CAPRICORNO: Weekend importante perché riuscirete a fare chiarezza e risolvere i problemi del cuore. Il periodo è favorevole per prendere decisioni importanti ma cercate sempre di non essere impulsivi pianificando, invece, ogni dettaglio.

ACQUARIO: Weekend da dedicare al lavoro e alla vita privata. Oggi e domani sarete sicuramente più sensibili e questo servirà per rafforzare le relazioni. Cercate di riflettere su ciò che è realmente importante e cercate di non essere frettolosi.

PESCI: Fine settimana particolare perché, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, riuscirete ad essere riflessivi. Non mancheranno le emozioni forti che non dovete temere: lasciatevi andare senza timore.