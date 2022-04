Oroscopo Paolo Fox, weekend 23 e il 24 aprile 2022/ Previsioni: amore in arrivo per i Pesci e…

Oroscopo weekend di Paolo Fox 23-24 aprile 2022: Cancro favorito dall’amore e dal lavoro

Si sta avvicinando il weekend e come di consueto arriva l’appuntamento del programma “I Fatti Vostri” con l’oroscopo Paolo Fox del weekend. Per i 23 e il 24 aprile si fanno intense le emozioni per l’Ariete. L’amore è al top mentre la vita professionale appare frenetica. Ci sono delle nubi in arrivo. Il Toro invece avrà un weekend negativo. Per chi è sposato, attenzione. I matrimoni consolidati potrebbero entrare in crisi. Per quanto riguarda l’aspetto economico, cercate di tenere sotto controllo le spese. Sul fronte professionale, invece, sarete messi nelle condizioni migliori per provare a mettere a segno qualche successo. Un weekend molto fortunato per il segno dei Gemelli soprattutto per chi è alla ricerca di un nuovo amore. Ci potrebbe essere un colpo di fulmine improvviso, non sottovalutatelo. Se l’amore va bene, il lavoro un po’ meno. Potrete avvertire un po’ di fatica. Top il segno del Cancro. Favorito dall’amore ma anche dal lavoro. Per la giornata di domani, l’amore è favorito dalle stelle e per chi cerca un riscatto nel lavoro cercatene di approfittare nella giornata di domani ma soprattutto agite in fretta perché l’occasione potrebbe andare persa. Sono in arrivo delle proposte interessanti. Sul fronte amoroso sarà un buon weekend grazie a Venere, che vi permetterà di stabilire un’ottima intesa con il partner.

Oroscopo domani 23 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend. Bilancia in lenta ripresa e…

Paolo Fox durante il programma “I Fatti Vostri” ha dato le previsioni anche degli altri segni zodiacali tenendo presente fortuna, amore e lavoro. Per il Leone non è un ottimo fine settimana secondo l’oroscopo Paolo Fox. Sarà importante avere pazienza e non tenere rancore. Sul fronte professionale sarà importante avere creatività e recuperare le energie. Soddisfazioni però in amore. Potrete conoscere una persona che vi farà battere il cuore. Per quanto riguarda il segno della Vergine, l’amore rimane in alto mare anche in questo weekend. Ci saranno ancora tante cose da sistemare all’interno della vostra relazione di coppia e pretendere un rapporto sano così in fretta, al momento, è fuori portata. Un po’ meglio il lavoro grazie a Mercurio in trigono, ma le energie non saranno molte. Un problema economico che vi affliggeva risulterà possibile da risolvere. Bilancia in lenta ripresa. Sul fronte sentimentale c’è però aria di tempesta. Per quanto riguarda il lavoro un aiuto in più vi farebbe sicuramente comodo. Ondata d’amore improvvisa per il segno dello Scorpione. Ci saranno momenti indimenticabili da vivere nella giornata di domani. Per quanto riguarda il lavoro se le idee mancano, concentratevi in quei progetti dove avete una precisa tabella di marcia da rispettare. La combinazione appare favorevole.

Oroscopo domani 23 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni del weekend. Amore top per i Pesci

Le previsioni di Paolo Fox per il weekend riguardano anche i restanti segni. Per quanto riguarda il Capricorno non snobbate le nuove amicizie o i nuovi incontri, smettetela di pensare sempre al passato. Questo è un oroscopo Paolo Fox del weekend forte e determinato, dovete essere più comprensivi con la famiglia e soprattutto con la persona che amate. Troppe cose da portare a termine per l’Acquario in questo weekend. È un weekend elettrico, pieno di incontri e di novità. Dovete prendere una decisione importante. Date concretezza ai vostri desideri e non tiratevi indietro. Sul fronte professionale dovrete invece fare attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe ostacolare la resa dei vostri progetti. Novità in amore per i Pesci. In questo weekend qualche single dei Pesci potrebbe perdere la testa per una persona interessante. C’è anche ci ritrova l’amore. Attenzione quindi ai ritorni di fiamma ed evitate ustioni. Novità in arrivo. Venere nel segno vi fa vivere emozioni particolari e vere. Sul posto di lavoro sarete un pozzo di idee grazie a Mercurio in sestile, portando avanti efficacemente i vostri progetti.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo domani 23 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA