Oroscopo Paolo Fox weekend 24-25 luglio 2021/ Toro nervoso, acquario al top

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 24-25 luglio 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Come trascorreranno il weekend l’ariete, il toro, i gemelli, il cancro, il leone e la vergine? Curiosi di scoprire chi potrà avere dei piacevoli incontri e chi, invece, dovrà attendere ancora prima di poter trovare l’amore? Come sempre, a fornire qualche indicazione su quello che potrebbe essere il weekend è Paolo Fox che fornisce alcuni consigli attraverso l’App Astri ufficiale di Paolo Fox con la sua solita raccomandazione: «Non credete all’oroscopo, ma verificate». L‘ariete, dunque, vivrà un weekend in cui potrebbero esserci dei dissidi sentimentali mentre sul lavoro dovrà munirsi di pazienza. Fine settimana nervoso per i nati sotto il segno del toro che, in amore, dovrà cercare di evitare le discussioni mentre sul lavoro dovrà essere bravo a cogliere al volo le occasioni. Fine settimana favorevole per gli incontri per i gemelli mentre il cancro si sentirà sotto pressione nel rapporto sentimentale, ma sarà più rilassato nel lavoro. Weekend intrigante per il leone anche se potrà esserci un po’ di nervosismo mentre la vergine avrà buone occasioni da sfruttare sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 24 luglio 2021/ Pesci, Scorpione e Cancro: le previsioni

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Piccole discussioni in amore per i nati sotto il segno della bilancia. Non mancano progetti, ma attenti alle questioni finanziarie. La parola d’ordine per il weekend dei nati sotto il segno dello scorpione sarà prudenza. E’ un periodo di crisi che sta provando a superare. Piccoli problemi in amore per i nati sotto il segno del sagittario che potrebbero anche essere costretti ad affrontare dei piccoli contrattempi. Prima di prendere decisioni affrettate e lasciare il noto per lignoto, sarebbe meglio aspettare.Weekend promettente per il capricorno sia in amore che sul lavoro mentre i nati sotto il segno dell’acquario che vivono relazioni stabili trascorreranno momenti piacevoli. Piccole discussioni in arrivo potrebbe creare momenti di tensione nel corso del weekend dei pesci.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox 23-24 luglio 2021/ Luna opposta a Cancro e LeoneOroscopo Paolo Fox 21-22 luglio 2021/ Ariete con Luna favorevole, Gemelli stanchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA