Oroscopo Paolo Fox, weekend 25-26 giugno 2022/ Ritorno di un ex per Pesci e…

Oroscopo Paolo Fox, weekend 25-26 giugno 2022: le previsioni per Ariete, Gemelli e Cancro

Per il fine settimana, l’Oroscopo Paolo Fox weekend ha svelato le previsioni dell’oroscopo sulle pagine del Settimanale Dipiù Tv. Quale sarà il segno più fortunato in amore? E quale invece nel lavoro? Per i nati sotto il segno dell’Ariete, le stelle ti premieranno sul lavoro tra sabato e domenica. La settimana entrante sarà quella giusta per dare una definizione ai vecchi legami d’amore. Avete bisogno di ricaricarvi mentalmente e anche fisicamente. Datevi da fare perché questo sarà un fine settimana propizio. I nati sotto il segno del Toro avranno problemi sul lavoro. Le coppie che invece hanno avuto problemi nei prossimi giorni possono ripartire. Attenzione ai rapporti con persone dello Scorpione o dell’Acquario, potrebbe crearsi qualche problema: risolvetelo mantenendo sempre la calma.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2022/ Weekend di Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno del Gemelli incontreranno difficoltà nella vita di coppia. All’orizzonte però ci sono soluzioni pacifiche. Nel lavoro è possibile seguire uno spunto. Siete particolarmente creativi in questo periodo e la vostra mente è una fucina di idee. E’ un periodo positivi o in cui l’amore procede a gonfie vele grazie a Luna e Venere. I nati sotto il segno del Cancro potrebbero avere discussioni con il proprio partner ma devono andare avanti. Nel lavoro, Marte e Giove sono dissonanti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: i pianeti

Oroscopo Paolo Fox, weekend 25-26 giugno 2022: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Toro

Passiamo alle previsioni zodiacali dell’Oroscopo Paolo Fox weekend relative agli altri segni zodiacali. Per i single nati sotto il segno del Leone saranno intriganti le giornate di sabato e domenica. La Luna sarà nel segno. Sul lavoro questa settimana porterà delle belle intuizioni. In questo momento dominate lo Zodiaco, potete dare il meglio di voi stessi e approfittarne per dare vita a progetti di successo a breve termine. E’ un momento di grande carica che durerà alcuni mesi. Per quanto riguarda i nati sotto il segno della Vergine, i legami stabili risentiranno di alcune distrazioni. Nei prossimi giorni sul lavoro potrete chiudere accordi e alleanze. C’è la necessità di prendere posizione e chiarire anche in amore. Dovrete rivedere alcuni rapporti.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 25 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

I nati sotto il segno della Bilancia potranno trovare facilmente delle soluzioni grazie a Venere favorevole. Nel lavoro si può guardare al futuro con serenità. Nell’ultimo periodo avete avuto qualche problema fisico ma ritroverete la giusta energia. Lasciate da parte i pensieri negativi. Nella giornata di sabato, i single del Toro non avranno pazienza mentre sul lavoro arriveranno dubbi tra venerdì e sabato.

Oroscopo Paolo Fox, weekend 25-26 giugno 2022: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni del’Oroscopo Paolo Fox weekend proseguono con i segni rimanenti. Subito dopo il weekend per i nati sotto il segno del Sagittario arriverà il momento di chiarire. Nel lavoro si arriverà a fine settimana piuttosto stanchi. Avete l’impressione che nulla funzioni, né sul lavoro, né in amore. Prendete in mano la vostra vita e iniziate a sciogliere tutti i nodi. Per quanto riguarda i nati sotto il segno del Capricorno, nel lavoro è arrivato il momento di accontentarsi. Nei giorni di fine mese sarà difficile contenere l’irruenza.

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Acquario, i giorni su sabato emergeranno nuovi problemi da risolvere ma domenica li avrete già dimenticati. Weekend non positivo per i nati sotto il segno dei Pesci. Sono in arrivo delle novità in famiglia che comporteranno nuove responsabilità per voi. In amore, mantenete la calma e fate attenzione. Una vecchia fiamma potrebbe ripresentarsi nella vostra vita e creare dei problemi. In amore chi si sta separando deve evitare polemiche inutili. I giorni successivi al fine settimana porteranno nervosismo sul lavoro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA