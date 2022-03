Oroscopo Paolo Fox weekend 26- 27 marzo 2022/ Previsioni per Sagittario, Acquario e…

Oroscopo weekend Paolo Fox 26-27 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa riserverà a tutti i segni zodiacali il primo weekend di primavera secondo l’oroscopo Paolo Fox? Quali segni vivranno un fine settimana all’insegna della spensieratezza e felicità e per quali sarà meglio aspettare tempi migliori? Per tutti gli Bilancia, secondo Paolo Fox, il weekend avrà qualche dubbio in più, questo segno zodiacale ha poco tempo per prendere una decisione importante senza trascinare a lungo questa decisione nel mese di aprile.

Secondo l’oroscopo weekend di Paolo FoxGgli Scorpione vivranno un weekend di chiarimenti e per loro si avvicina un momento di rinascita. Venere torna a gravitare intorno a questo segno a partire dal 5 maggio. Per tutti il weekend si concluderà in maniera strana poiché saranno presi da troppi impegni e contemporaneamente cercheranno delle stabilità in ambito amoroso. Per i Sagittario si prospetta un weekend all’insegna della poca forma fisica e una situazione amorosa complicata. Il consiglio dell’astrologo è quello di non riversare la tensione su chi si ha vicino.

Secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox i prossimi giorni saranno molto difficile per i nati sotto il segno del Capricorno che dovranno prendere alcune decisioni importanti in lavoro e in amore. Questo segno dovrà amministrare con molta cura i nuovi rapporti. Dopo tutte queste difficoltà però l’astrologo vuole rincuorare tutti i nati sotto questo segno svelandogli come la fine del weekend si concluderà in maniera molto dolce, soprattutto in amore.

I nati sotto il segno dell’Acquario potrebbero vivere un weekend all’insegna dell’infatuazione amorosa. Paolo Fox vuole mettere in guardia tutti ricordandogli di essere prudenti e di fare molta attenzione alle spese inutili. I nati sotto il segno dei Pesci avranno nel weekend diverse conferme e nuove opportunità, insieme a questo anche la loro situazione amorosa migliorerà. Nonostante le numerose idee che frullano nella testa dei Pesci questo non è il momento migliore per metterle in pratica.

