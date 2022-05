Oroscopo Paolo Fox weekend 28-29 maggio/ Gemelli in ripresa, Cancro polemico…

Oroscopo Paolo Fox weekend sabato 28 e domenica 29 maggio 2022

Come sarà il fine settimana secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Quali segni avranno la possibilità di trascorrere l’ultimo weekend di maggio all’insegna dell’amore, delle belle emozioni e di piacevoli incontri? Chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette nei giorni di sabato 28 e domenica 29 maggio 2022? Come sempre, a svelare l’andamento delle stelle raccontando quali segni avranno un cielo sereno e quali, invece, avranno un cielo particolarmente ricco di nubi, è Paolo Fox.

Oroscopo domani 27 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Attraverso il settimanale DiPiù Tv, l’astrologo più famoso della televisione italiana fornisce alcuni consigli su come affrontare il weekend. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox weekend: Leone stanco, torna l’amore per l’Ariete

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il weekend, i nati sotto il segno dell’Ariete potranno tornare a pensare all’amore. I single, reduci da una separazione, avranno finalmente voglia di riaprire il proprio cuore e il weekend vi fornirà le occasioni per farlo. Qualche scintilla sul lavoro per il Toro che potrebbe avere qualche battibecco con dei collaboratori mentre i nati sotto il segno dei Gemelli godranno di un cielo sereno e positivo che vi permetterà anche di avere una ripresa nella sfera professionale dopo un periodo in cui non sono mancati i problemi.

Oroscopo domani 27 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Sarà un Cancro particolarmente polemiche nell’ultimo weekend di maggio. I nati del segno, infatti, dovranno fare attenzione ad alcune richieste che potrebbero essere importanti per il futuro. Stanchezza e nervosismo saranno gli ingredienti del weekend dei nati sotto il segno del Leone al termine di una settimana impegnativa mentre la Vergine, dopo un weekend tranquillo, dovrà fare attenzione soprattutto alle giornate successive al fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox weekend: Bilancia attenta in amore

Come sarà, invece, il weekend del 28 e 29 maggio degli ultimi sei segni zodiacali secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Attenzione ai sentimenti della Bilancia. Non è il momento per tuffarsi in storie leggere. Il rischio di affezionarsi e, successivamente, di soffrire, c’è ed è reale. Qualche problema di coppia per lo Scorpione che, nella giornata di sabato, potrebbe mettere tutto in discussione. Momento decisamente migliore per il lavoro per i nati sotto il segno del Sagittario: qualche piccolo problema, invece, nella vita di coppia.

Oroscopo domani 27 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Attenzione agli ex amori per i nati sotto il segno del Capricorno che, nella giornata di sabato, potrebbe affrontare anche qualche discussione. Calma e sangue freddo sul lavoro per l’Acquario. I single del segno, inoltre, potrebbero essere coinvolti in alcune discussioni. Infine, i nati sotto il segno dei pesci dovrebbero affrontare il weekend con maggiore attenzione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA