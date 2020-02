Oroscopo Paolo Fox weekend 28 febbraio-1 marzo/ Gemelli e Cancro al top, Vergine e Pesci…

Oroscopo Paolo Fox, weekend 28 febbraio – 1 marzo: segni al top

L‘oroscopo di Paolo Fox torna protagonista a I Fatti Vostri con i voti per questo weekend. Diamo uno sguardo ai segni al top. Gemelli: voto 8.5, giornate importanti per questo segno che inizia già a intravedere le svolte in vista del futuro. Oggi e domani sono giornate interessanti da sfruttare per quanto concerne il campo dell’amore. Attenzione però a domenica quando la fortuna per gli incontri potrebbe raccontare qualcosa di decisivo. Cancro: voto 8, in recupero il segno dopo un momento non proprio facilissimo. Si può suonare la riscossa. Arriverà un marzo bello per i sentimenti. Dopo un periodo di prova ci si potrebbe assestare su una certa sicurezza. Sabato è una giornata favorita per gli incontri, alcune conoscenze potrebbero essere interessanti. Ariete: voto 8, weekend di recupero per quanto riguarda le situazioni sentimentali. Rispetto calo da domani per quanto riguarda il campo della professione, forse anche perché c’è altro da pensare. Attenzione agli incontri che potrebbero essere favorevoli nelle giornate tra sabato e domenica.

Segni in crescita per il weekend

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox andiamo a dare uno sguardo ai segni zodiacali che si possono considerare in crescita. Vergine: voto 8, sempre bene il segno. Partita in maniera stancante la settimana si sta recuperando terreno ma bisogna recuperare anche un po’ di forza fisica. Il campo professionale porta a una crescita molto interessante, ma attenzione perché il weekend può regalare delle sorprese. Pesci: voto 8, recupero personale ed emotivo. Si vive un bel momento soprattutto in amore con picchi di euforia tra sabato e domenica. C’è grande stabilità però anche negli altri campi cioè lavoro e fortuna. Sagittario: voto 8, buone indicazioni per una vita più serena e un proseguimento più importante. Domani è una giornata decisamente favorita per quanto riguarda gli incontri, ma già da oggi potrebbe accadere qualcosa a livello sentimentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA