Oroscopo Paolo Fox, weekend 28 febbraio-1 marzo/ Scorpione flop ma Leone e Bilancia..

Oroscopo Paolo Fox, weekend 28 febbraio-1 marzo: Toro, Leone e Bilancio in stallo

L’oroscopo di Paolo Fox ci permette di andare a leggere i segni che si possono considerare in fase di stallo. Toro: voto 7.5, non è il segno ad avere dei problemi forse sono gli altri attorno, come per il Capricorno, che non seguono lo stile di vita. Domenica ci sarà qualcosa in più per quanto riguarda i sentimenti. Weekend all’insegna delle quattro stelle, con l’unico spunto appunto per l’amore domenica quando ci sarà qualcosa di interessante da vivere. Leone: voto 7, sul piano economico sempre prudenza per il segno. In amore ci possono essere dei contrasti, no alla competizione. Sabato e domenica si dovrà fare molta attenzione al campo appunto dei sentimenti con un leggero calo rispetto a quanto accaduto oggi. Bilancia: voto 7, il segno è tormentato attenzione a non lasciare tormenti a chi è attorno. Oggi e domani saranno giornate complicate per quanto riguarda il campo dei sentimenti con una leggera ripresa domenica. Rispetto ad oggi si chiude il fine settimana in crescendo.

Scorpione, Capricorno e Acquario segni flop

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta a dare uno sguardo ai segni che si possono considerare per il weekend flop. Scorpione: voto 6.5, si è decisamente sotto pressione in questo periodo. Attenzione al campo professionale che oggi e domani potrebbe portare qualche contrattempo. Domenica forse è meglio rimanere a casa per evitare incontri spiacevoli. Capricorno: voto 6.5, attenzione ai rapporti interpersonali. Attenzione alla giornata di domani che è quella che potrebbe portare maggiori complicazioni soprattutto sul piano professionale ed emotivo. Domenica invece sono sfavoriti gli incontri. Acquario: voto 6, le stelle girano e non solo. Questo è un weekend da dimenticare per quanto riguarda soprattutto l’amore. La giornata di domani segnerà il punto più basso della settimana, mentre già da domenica si potrà iniziare a rialzare la testa.

