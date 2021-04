Oroscopo Paolo Fox Weekend 3-4 aprile 2021/ Scorpione in ripresa, Capricorno top

OROSCOPO PAOLO FOX, PREVISIONI WEEKEND 3-4 APRILE 2021

Come sarà il weekend di Pasqua per i segni zodiacali? A svelare le previsioni delle stelle è Paolo Fox nel suo consueto appuntamento all’interno de I Fatti Vostri e nelle previsioni pubblicate sul settimanale Di Più. Sarà un weekend decisamente molto interessante per il capricorno che vivrà una domenica forte soprattutto nei rapporti con gli altri. Segnali di ripresa, invece, per lo scorpione. Il weekend porterà maggiore forza ai nati del segno anche se non si escludono tensioni nel rapporto con gli altri. L’ariete vivrà un sabato particolarmente interessante mentre la domenica vedrà un leggero calo. c’è, tuttavia, la voglia di ritrovare l’amore e amicizie importanti. Luna favorevole per il Toro che, durante il mese, avrà la possibilità di vivere importanti emozioni. Grande voglia di fare, inoltre, per i gemelli anche se ci sarà chi si sentirà particolarmente stanco di determinate situazioni. Problemi nel campo sentimentale, invece, per il cancro alle prese con la speranza che la situazione migliori.

Paolo Fox, Oroscopo oggi 3 aprile 2021/ Previsioni per Bilancia, Acquario, Gemelli

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL WEEKEND METTE IN CRISI LA VERGINE…

Il weekend servirà al leone per ritrovare l’entusiasmo. I nati del segno dovrebbero, inoltre, allontanare le persone che, in passato, le hanno portato solo problemi. Seconda metà di aprile decisamente favorevole per la vergine mentre i nati sotto il segno della bilancia in procinto di sposarsi o di dare il via ad un progetto di vita importante, vivranno momenti di crisi. Il sagittario avrà la possibilità di recuperare ciò che ha perso nelle scorse settimane ritrovando una forza che aveva smarrito nell’ultimo periodo. I single nati sotto il segno dell’acquario avranno la possibilità d’innamorarsi e di vivere un amore importante. I pesci, infine, sono alla ricerca di una persona con cui condividere emozioni, ma il momento propizio arriverà solo verso la metà di aprile.

