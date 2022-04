Oroscopo Paolo Fox, weekend 30 aprile -1 maggio/ Fortuna al top per i Pesci e…

Oroscopo di Paolo Fox weekend, passione al top per il Sagittario…

Anche questa settimana l’oroscopo Paolo Fox del weekend ha anticipato le previsioni astrologiche, segno per segno. Per l’Ariete che desidera incontrare l’amore la giornata top sarà il sabato. Venere entrerà nel segno garantendo successo e fascino. Il Toro sta vivendo invece un periodo negativo sul lavoro. E’ rammaricato e deluso per il ridimensionamento subito. Non deve temere però perché nuovi accordi sono all’orizzonte. Passione al top per il Sagittario. Dopo la prima settimana di maggio alcune novità riguarderanno la tua vita. Qualche buona notizia in realtà è già in arrivo, anche perché tu difficilmente ti arrendi e questa è una fortuna. Quando ci sono delle cose da sperimentare sei sempre il primo a farti avanti. Chi deve affrontare un esame o ha intenzione di affrontare un colloquio di lavoro può togliersi comunque delle belle soddisfazioni. Sarà una domenica importante anche per i sentimenti ma meglio non agire troppo di istinto.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox del weekend chiarimento in arrivo per il Capricorno. Venere inizia un transito particolare nel mese di Maggio, quindi potrebbe anche succedere che tu non ti senta amato. La decisione però non ti manca e se non vedi la possibilità di fare pace ti offendi. Magari qualcuno ti ha messo da parte e questo può infastidirti. Il weekend però sarà caratterizzato da un discreto recupero psico-fisico. Questo miglioramento non interessa l’amore, perché ci sono molte cose da cambiare oppure da discutere in questi giorni.

Oroscopo di Paolo Fox weekend, aria tesa per l’Acquario e…

Aria tesa per l’Acquario. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox del weekend, in queste giornate di sabato e domenica ci sarà un po’ di nervosismo, anche perché forse vi siete resi conto che non state facendo la vita che vorreste. In mente avete un modello di vita ideale che non riuscite a raggiungere a causa di troppe limitazioni o privazioni. Di conseguenza adesso c’è un momento di riflessione. Saturno però è nel segno, quindi è importante non credere a progetti troppo irrealizzabili, ma puntare sul concreto. Ci sono delle turbolenze, cerca di mantenere la calma. Fortuna per i Pesci. La Luna, Venere e Giove sono dalla tua parte, quindi questo significa che ci sono forza e fortuna in queste giornate di sabato e domenica. Chi non ha la sensazione di avere le stelle dalla sua parte, probabilmente ha paura di innamorarsi.

Stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox del weekend arriva finalmente un po’ di recupero nel weekend per i Gemelli. Mercurio è nel segno e dopo la prima settimana di maggio ci saranno anche delle risposte. Alcune persone sono state male, magari bloccate da situazioni che non hanno permesso di trovare soluzioni immediate. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di cercare di trovare un po’ di spazio anche per l’amore, che è sempre importante. Il Cancro deve risolvere qualche situazione. Nel weekend ci sarà una forza maggiore rispetto agli altri giorni della settimana e magari potrai anche rilassarti un po’. Se alcune questioni familiari o sentimentali non si risolvono, nel mese di maggio potrai capire quale strada prendere in questi settori. Chiudere le situazioni sentimentali che non fanno stare bene.











