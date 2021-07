Oroscopo Paolo Fox weekend 31 luglio-1 agosto 2021/ Ariete polemico, toro energico

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 31 luglio-1° agosto 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Come sarà l’ultimo sabato di luglio e la prima domenica di agosto secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox? Cosa accadrà nel fine settimana nella vita dei dodici segni zodiacali secondo le previsioni delle stelle? Come ogni fine settimana, a fornire qualche indizio su quello che potrebbe accadere nel weekend è l’App Astri di Paolo Fox che fornisce alcuni consigli che l’astrologo più famoso della televisione italiana invita, come sempre, a verificare sul campo. Non sarà un fine settimana tranquillo per l’ariete che sarà troppo polemico soprattutto con il partner.

Secondo l’oroscopo Paolo Fox vivranno due giorni all’insegna dell’amore, invece, i nati sotto il segno del toro che hanno finalmente voglia di mettersi in gioco. Nervosismo per i gemelli che dovranno provare ad evitare le discussioni con il partner. L’amore, infatti, non va a gonfie vele. Weekend complicato anche per il cancro che, prima di tuffarsi in un progetto, dovrebbe aprirsi e parlarne con il partner. I nati sotto il segno del leone non dovrebbero sottovalutare il lavoro anche se, dietro l’angolo, potrebbe esserci una bella conoscenza. La vergine, infine, vivrà un weekend intenso sia nel lavoro che in amore.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per il weekend per la bilancia prevedono tensioni sul lavoro. In compenso, invece, l’amore procede a gonfie vele. Qualche pensiero di troppo per i nati sotto il segno dello scorpione che affronteranno il weekend pensando principalmente al lavoro.

Nonostante piccoli problemi in amore, per il sagittario è arrivato il momento di pensare alle vacanze e rilassarsi un po’. Periodo positivo per i nati sotto il segno del capricorno che, con le stelle dalla sua parte, avranno la possibilità di realizzare progetti in ogni sfera della sua vita. Nuovi incontri e occasioni all’orizzonte da cogliere al volo per l’acquario mentre, per i nati sotto il segno dei pesci, infine, sarà un weekend di recupero in amore dove sarà necessario evitare stress e tensioni.

