Oroscopo Paolo Fox weekend 4-5 giugno/ Emozioni per il Toro, scelte per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox weekend sabato 4 e domenica 5 giugno 2022

Primo weekend di giugno e nuove previsioni dell‘oroscopo Paolo Fox per sabato 4 giugno e domenica 5 giugno. Quali segni vivranno un weekend all’insegna della spensieratezza, della leggerezza per godersi nuove ed intense emozioni favorite dal sole, dal mare e dal primo caldo? Come sempre, a dare consigli preziosi su come affrontare il primo fine settimana di giugno è l’astrologo più famoso d’Italia che, attraverso le previsioni pubblicate sul settimanale DiPiù Tv, svela i segni più fortunati e quelli che, invece, dovranno aspettare ancora un po’ prima di potersi totalmente rilassare.

Curiosi, dunque, di scoprire quali segni avranno un cielo favorevole, sereno e senza nuvole all’orizzonte? Andiamo a leggere tutte le previsioni, segno per segno, dall’Ariete ai Pesci.

Oroscopo Paolo Fox weekend: scelte d’amore per i Gemelli, periodo sottotono per il Cancro

Se nel lavoro c’è ancora un po’ di confusione per i nati sotto il segno dell’Ariete, nella sfera dei sentimenti, tutto potrebbe cambiare. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, infatti, le persone dell’Ariete, nel weekend, riusciranno a tirare fuori la parte più socievole del carattere riuscendo, così, anche a fare nuovi incontri. Attenzione alla situazione finanziaria per il Toro che, invece, in amore, vivranno delle belle emozioni. Scelte in arrivo nella sfera sentimentale per i nati sotto il segno dei Gemelli che devono sistemare alcune situazioni mentre nel lavoro avete voglia di un cambiamento anche se non è facile trovare ciò che desiderate.

Non è un bel momento per il Cancro. La stanchezza si fa sentire e sia in amore che nel lavoro è necessario mantenere la calma. Il sabato potrebbe scatenare una discussione per il Leone che, in amore, non sta vivendo una situazione tranquilla. Nessun cambiamento, invece, sul lavoro. Situazione lavorativa chiara per i nati sotto il segno della Vergine mentre in amore saranno favoriti i single.

Oroscopo Paolo Fox weekend: amore all’improvviso per il Sagittario

Come sarà, invece, il weekend per gli ultimi sei segni? Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia che hanno vissuto una crisi di coppia potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo mentre per lo Scorpione è arrivato il momento di risolvere i problemi di coppia. Attività lavorativa in calo, inoltre, per i nati del segno. Periodo decisamente migliore per il Sagittario che, sul lavoro, sta vivendo un momento di forza mentre in amore, i single, potrebbero innamorarsi all’improvviso.

Attenzione al denaro per il Capricorno che, in amore, ha qualche problema ancora da risolvere con il partner. Nuova fase lavorativa per l’Acquario che, in amore, sta per affrontare una fase dissonante mentre i nati sotto il segno dei Pesci dovranno affrontare qualche attimo di tensione sul lavoro mentre per le coppie forti è una fase serena.











