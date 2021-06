Oroscopo Paolo Fox, weekend 4-6 giugno 2021/ Previsioni: Pesci baciati da Venere

Dopo la fine stagione de “I Fatti Vostri”, Paolo Fox continua con il suo Oroscopo grazie alla sua app ufficiale “Astri di Paolo Fox”. Vediamo quali sono le previsioni per i dodici segno zodiacali nel prossimo weekend, 4, 5 e 6 giugno 2021, seguendo il classico andamento dall’Ariete ai Pesci. Per l’Ariete il weekend sarà all’insegna della positività. È arrivato il momento per mettere le cose in chiaro con il proprio partner, dopo alcune discussioni: la giornata di sabato sarà la migliore per farlo. Sul lavoro, invece, è meglio rallentare un po’, da soli non si può fare tutto. In questi giorni il Toro deve cercare di evitare discussioni con gli altri, senza però isolarsi troppo. In amore è il momento di affrontare le incomprensioni dell’ultimo periodo. Sul lavoro ci sono nuove possibilità in arrivo. La Luna non è più in opposizione per i Gemelli e arrivano nuove energie. Sul lavoro non mancheranno belle soddisfazioni, mentre sabato 5 giugno è la giornata giusta per dedicarsi all’amore. La Luna è dissonante e porta qualche fastidio al Cancro. Domani, sabato 5 giugno, potrebbe esserci una lite con il partner.

Oroscopo Paolo Fox: il weekend per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox per i giorni 4, 5 e 6 giugno prosegue con il segno del Leone. I prossimi giorni saranno favorevoli per nuove conoscenze e contatti. I nati sotto questo segno devono cercare di sfruttare questo weekend perché l’oroscopo dà la possibilità di ottenere di più. La giornata di sabato 5 giugno sarà caratterizzata da un risveglio dei sentimenti: bisogna approfittarne! Sulle questioni economiche, invece, è meglio muoversi con delicatezza. Nei prossimi giorni la Vergine dovrà fare dei compromessi nel lavoro. Giove è opposto: questo potrebbe portare un po’ di agitazione nel weekend. Paolo Fox consiglia i nati sotto questo segno di non esagerare con le spese e di rilassarsi. La Bilancia non deve esagerare troppo con le provocazioni. Da domani, sabato 5 giugno, la situazione sentimentale migliora dopo un periodo un po’ altalenante. Attenzione sul lavoro. Per lo Scorpione è arrivato il momento di agire in amore. Meglio evitare le discussioni con gli altri. Il lavoro migliora, ma il lato finanziario è ancora incerto

Le previsioni di Paolo Fox per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco le previsioni di Paolo Fox per gli ultimi segni dell’Oroscopo. La Luna è favorevole e dona positività al Sagittario. Potrebbe esserci qualche problema nel lavoro, ma le stelle sono dalla vostra parte. Per i nati sotto questo segno sarà un bel weekend, sarebbe un peccato sprecarlo. Per il Capricorno, invece, potrebbero esserci delle tensioni nel weekend, meglio aspettare lunedì per fare delle scelte. Già da domani, sabato 5 giugno, i nati sotto questo segno potrebbero sentirsi sottotono. Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata da questo malessere. Dalla prossima settimana le cose andranno meglio. La Luna in questo weekend è favorevole e protegge l’Acquario. Domani, sabato 5 giugno, meglio evitare le discussioni, rimandate alla prossima settimana. A breve potrebbe arrivare una proposta interessante, da non escludere a priori. Venere sorride ai Pesci nel weekend e per tutto il mese di giugno. Sul lavoro è arrivato il momento di risolvere alcuni problemi accumulati nel tempo.

