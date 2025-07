Oroscopo weekend Paolo Fox, 5 e 6 luglio 2025: previsioni dei primi sei segni dello Zodiaco. Cosa svelano le stelle secondo l'astrologo?

OROSCOPO PAOLO FOX WEEKEND 5-6 LUGLIO 2025: ECCO LE PREVISIONI PER ARIETE, TORO E GEMELLI

Ed eccoci con l’oroscopo Paolo Fox e le previsioni di questo weekend 5-6 luglio 2025 per i primi sei segni dello zodiaco. Cosa dobbiamo aspettarci sul fronte della salute, del lavoro e dell’amore?

Andiamo subito a scoprirlo, cominciando con l’oroscopo dell’Ariete. Sono giornate particolari, con momenti burrascosi, ma anche creativi e interessanti. Il suggerimento del celebre astrologo è molto semplice: concentrarsi sull’amore può dare soddisfazione.

Il Toro è alle prese con idee e ansie per il futuro. La giornata odierna potrebbe essere insidiosa per i ricordi, ma anche per chi sta vivendo relazioni in difficoltà. Si profila un weekend in salita da diversi punti di vista.

L’oroscopo dei Gemelli pone l’attenzione sulle numerose iniziative che questo segno vuole portare avanti. Secondo l’esperto non bisogna esitare: se un progetto non funziona, arriveranno nuovi spunti per cambiare. Ascoltare le proprie emozioni può essere cosa buona e giusta.

OROSCOPO PAOLO FOX WEEKEND 5-6 LUGLIO 2025: CANCRO, HAI UN MARCIA IN PIU’. LEONE E VERGINE…

Andiamo avanti con i nati sotto il segno del Cancro. L’oroscopo del weekend di Paolo Fox anticipa due giornate importanti e di grande grinta. Un momento positivo dopo il tanto nervosismo accumulato nei giorni scorsi. Oggi il Cancro ha decisamente una marcia in più.

Per quanto riguarda il Leone, il cielo dell’amore e del lavoro vanno benone. Chi è sopraffatto in questo fine settimana farebbe bene a prendere un bel respiro e rimandare tutto, almeno a domenica. Che è anche una giornata che sorride all’amore.

Concludiamo con la Vergine, alle prese con un oroscopo che preannuncia nervosismo e tensioni. Il suggerimento di Paolo Fox sembra molto chiaro: portare avanti delle situazioni quando non è possibile è uno sforzo del tutto inutile. Lasciare scorrere è la strada giusta.