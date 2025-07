Oroscopo weekend Paolo Fox, 5 e 6 luglio 2025: previsioni per tutti gli altri segni dello Zodiaco. Cosa svelano le stelle secondo l'astrologo?

OROSCOPO PAOLO FOX, CHI SALE E CHI SCENDE NEL WEEKEND TRA BILANCIA, SCORPIONE E SAGITTARIO

Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con l’oroscopo Paolo Fox e le previsioni di questo weekend per gli altri segni. Cosa attenderci in questi giorni per quanto concerne salute, amore e lavoro?

Partiamo con il segno della Bilancia che in questo periodo ha bisogno di conforto. La giornata di domenica potrebbe essere quella migliore per risolvere qualche problema. In amore ci sono buone stelle per chi desidera recuperare un rapporto incrinato.

L’oroscopo Paolo Fox dello Scorpione fa riferimento alle capacità intuitive dei nati sotto questo segno. I cambiamenti sono da accogliere, specialmente in questo momento in cui Marte è favorevole e Venere non contraria. Un weekend dedicato ai sentimenti è una buona idea.

Per il Sagittario, qualche intoppo sentimentale rischia di intaccare il weekend. Chi era annoiato da tempo avrà dunque una bella gatta da pelare dal punto di vista amoroso. Per i single è difficile cambiare rotta e accasarsi, quando si ha la testa altrove.

OROSCOPO PAOLO FOX, ECCO LE PREVISIONI DEL WEEKEND PER CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Il Capricorno dopo due giornate impegnative si appresta a concedersi un po’ di serenità. L’oroscopo di Paolo Fox pone l’attenzione su quanto sia importante un apporto affettivo nella vita di tutti i giorni. Ma il Capricorno sembra averlo capito.

L’Acquario deve prestare molta attenzione alle questioni economiche, dove c’è qualche problema a causa di alcune spese. Un consiglio generale di Paolo Fox? Fare buon viso a cattivo gioco. L’amore sorride per chi si mette in gioco.

Concludiamo coi Pesci, pronti a vivere un fine settimana intenso. L’estate sembra portare nuove soluzioni a chi in passato ha avuto dei problemi. Sul fronte sentimentale c’è un po’ di nebbia, perché non c’è tempo di esprimere il proprio amore o forse, più semplicemente, non si è capiti abbastanza.

