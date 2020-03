Oroscopo Paolo Fox, weekend 6-8 marzo 2020/ Toro flop ma Sagittario e Capricorno..

Oroscopo Paolo Fox, weekend 6-8 marzo 2020: Sagittario, Capricorno e Acquario in stallo

L’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri ci porta ad analizzare quei segni da considerarsi in fase di stallo per il weekend. Sagittario: voto 7, venerdì di forza intrigante. Sicuramente la giornata di domani sarà la migliore della settimana con cinque stelle in amore, lavoro e fortuna. Si rimane comunque stabili anche oggi e domenica con delle prospettive davvero molto interessanti. Capricorno: voto 7, si va avanti verso un futuro migliore. Sicuramente questi saranno giorni con buoni spunti anche se senza nessun particolare picco. Attenzione a domenica, quando forse sarà meglio rimanere a casa visto che non sono particolarmente consigliati gli incontri. Acquario: voto 6.5, si è sottoposti a stress e ci si vuole liberare di molti pesi. Sicuramente sarà un weekend non di facilissima gestione. La giornata di domani è quella in cui il segno potrà essere più vessato. Domenica si rivedrà la luce con un timido recupero.

Toro, Leone e Scorpione segni flop

Ora è il momento dei segni flop dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: voto 6, si deve pregare di non pensare solo al lavoro, ai soldi e agli eventi. Se si è fissato un progetto slitterà tutto. Questo potrebbe di fatto debilitare un po’ l’amore. Momento di alti e bassi con le giornate di domani e domenica dove si zoppicherà dal punto di vista della professione. Leone: voto 6, ci si deve fare due conti in questo periodo soprattutto se in famiglia non si sente compreso del tutto. Oggi e domani sono giornate complicate per l’amore, sabato anche per il lavoro. Domenica invece ci sarà una crescita esponenziale in grado di regalare ottime sensazioni verso il futuro. Scorpione: voto 6, non si deve fare il forte se non lo si è. Si rivelerà la propria natura nel giorno di domenica. Si tratta di un momento piuttosto complicato per quanto riguarda la professione tra oggi e domani. Nelle prossime 24 ore qualcuno potrebbe anche avere delle complicazioni sentimentali.

