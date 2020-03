Oroscopo Paolo Fox weekend 6-8 marzo/ Gemelli e Pesci al top, Bilancia e Cancro…

Oroscopo Paolo Fox, weekend 6-8 marzo: segni al top

L’oroscopo di Paolo Fox torna con le previsioni del weekend, tra il 6 e l’8 marzo, seguendo quanto raccontato a I Fatti Vostri, ecco i segni al top. Ariete: voto 8.5, soprattutto per quanto riguarda la fortuna sabato e domenica per gli incontri il segno è piuttosto valorizzato. Sono giornate davvero interessanti con quella di domani che vede favoriti lavoro e incontri. Fortuna che per gli incontri si rivelerà decisiva però soprattutto domenica. Vergine: voto 8.5, cielo importante si recupera serenità, non si deve pensare troppo alle cose negative. Si tratta di un grande weekend. Oggi è una giornata molto interessante per gli incontri. Domenica invece si riuscirà sicuramente a cozzare qualcosa su lavoro e amore. Pesci: voto 8, weekend molto intrigante. Questo è un bel momento, con degli equilibri e delle esplosioni improvvise. Come quella che potrebbe verificarsi in amore nella giornata di domenica.

Segni in crescita per il weekend

Ecco i segni in crescita per il weekend sempre analizzando l’oroscopo di Paolo Fox. Bilancia: voto 8, ci si trova in una condizione discreta. Sono buone le intuizioni di questo periodo. Oggi forse sarebbe meglio rimanere a casa visto che non sono consigliati gli incontri. Domani invece potrebbe arrivare un lampo di genio sul lavoro anche per chi magari non lavora che potrebbe comunque decidere di impegnarsi per studiare qualcosa in vista del prossimo periodo. Gemelli: voto 8, weekend interessante di recupero, anche per quanto riguarda i sentimenti. Momento intrigante che regala delle ottime risposte sotto diversi punti di vista. Domenica sarà una giornata molto interessante per gli incontri. Cancro: voto 8, weekend importante. Venere sta cambiando segno, Saturno a breve non sarà più opposto e si libererà un cielo che è stato a lungo nuvoloso. Sono due giornate, oggi e domani, molto positive per gli incontri. Mentre domenica forse sarà il caso di mettersi sotto perché si preannuncia una giornata interessante per quanto riguarda la professione.

