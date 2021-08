Oroscopo Paolo Fox weekend 7 e 8 agosto 2021/ Leone al top, Vergine in confusione

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 7 e 8 agosto 2021 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Cosa ci riservano le stelle per questo weekend? A svelarlo è l’Oroscopo di Paolo Fox per oggi 7 agosto e domani, 8 agosto. Il noto astrologo, attraverso la sua app Astri ci anticipa, segno per segno, le previsioni per i prossimi giorni. Partiamo come sempre dall’Ariete che in questo weekend appare piuttosto agitato. Paolo Fox consiglia di mantenere la calma e di prestare attenzione all’amore e alle relazioni di coppia che potrebbero vivere qualche momento di tensione. Continuiamo con il Toro che sarà molto polemico questo weekend. Le stelle consigliano di stare attenti alle finanze.

Continuiamo con il segno dei Gemelli che può già pensare a progetti futuri visto il periodo propenso. Bene domenica in amore. Il prossimo segno è il cancro, che appare un po’ sottotono in questi giorni. Bisogna mantenere la calma, soprattutto in amore, e moderare le proprie reazioni. Ottimo fine settimana per il Leone, con buone possibilità per il lavoro e un miglioramento in amore. Weekend confuso, invece, per la Vergine che dovrà considerare un po’ di proposte.

Oroscopo Paolo Fox per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

L’Oroscopo del weekend di Paolo Fox continua con la Bilancia che in questi giorni ritrova un po’ delle energie perse. Potrete dedicarvi agli amici, ma attenzione alle discussioni. Andiamo avanti con lo Scorpione che deve stare attento alle discussioni. La tenacia, che da sempre vi contraddistingue, vi aiuterà in situazioni spiacevoli. Giove e Saturno sono favorevoli per il Sagittario, il che significa che in amore potrete avere qualche riappacificazione. Fine settimana di recupero per il Capricorno: questo è il momento giusto per ultimare alcuni importanti accordi di lavoro. Attenzione ai conflitti in amore a voi dell’Acquario, cercate invece di rilassarvi e non pensare ai problemi. Concludiamo con i Pesci, che questo weekend vivranno emozioni molto forti ma attenti alle polemiche.

