Oroscopo Paolo Fox weekend 8 e 9 marzo 2025: le previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

Dopo le previsioni per i primi sei segni zodiacali, arrivano le previsioni dell’oroscopo del weekend per la seconda metà dello zodiaco. L’8 e il 9 marzo 2025, come svelano le previsioni di Paolo Fox, saranno due giorni interessanti anche se non mancheranno sfide e problemi da affrontare. Ci saranno, infatti, segni che dovranno fare i conti con crisi di coppia e segni che, invece, potranno contare sui favori delle stelle. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox weekend 8 e 9 marzo 2025: le previsioni per Bilancia, Scorpione e Sagittario

BILANCIA: Rancori e malumori nelle relazioni nel weekend secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Qualcosa non va nei vostri piani e avrete l’esigenza di chiarire subito la situazione. Sul lavoro potrebbero sorgere dei problemi ma cercate di non portare in famiglia i malumori professionali.

SCORPIONE: Sarà un weekend tranquillo durante il quale avrete la possibilità di godervi dolci momenti con la persona amata. Anche sul lavoro le stelle vi sorridono e vi danno la forza di portare avanti progetti ambiziosi che potrebbero dare una svolta alla vostra carriera.

SAGITTARIO: Periodo confuso per i nati del segno che vivranno sulle montagne russe alternando momenti di positività a momenti di negatività. Chi sta affrontando una questione legale o è in attesa di una risposta si renderà conto che i tempi si stanno allungando. Cercate di avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox weekend 8 e 9 marzo 2025: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

CAPRICORNO: Sempre schietti e diretti, la vostra schiettezza potrebbe portarvi qualche problema in questo weekend secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Cercate di non portare troppo avanti i conflitti. Se sentite che c’è qualcosa che non va risolvete subito la situazione mettendo da parte l’orgoglio.

ACQUARIO: Qualche piccola delusione per i nati del segno che, essendo dei sognatori, potrebbero ritrovarsi a fare i conti con la realtà. Chi ha una relazione ma non ha voglia di rinunciare alla propria libertà dovrà operare una scelta. Se avete una persona che limita i vostri spazi, forse, sarà il caso di capire se vale la pena portare avanti o meno la relazione.

PESCI: Bei momenti in amore ma tutto dipende dalla persona che avete accanto. Chi svolge un lavoro autonomi continuerà ad avere soddisfazioni, esattamente come quelle che sono già arrivate. Non mancherà qualche piccolo problema fisico.