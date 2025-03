Oroscopo Paolo Fox weekend 8 e 9 marzo 2025: le previsioni per i primi sei segni zodiacali

Come ogni settimana, torna l’appuntamento con le previsioni dell‘oroscopo del weekend di Paolo Fox. L’astrologo più famoso della televisione italiana svela l’andamento delle stelle per l’8 e il 9 marzo 2025. Paolo Fox si sofferma prima di tutti su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra questi segni, ci sono quelli che vivranno due giorni sereni e spensierati e altri che, invece, dovranno sfruttare il weekend per organizzare la settimana e continuare a lavorare ai propri progetti. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 8 marzo 2025/ Toro con una marcia in più, Mercurio aiuta i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox weekend 8 e 9 marzo 2025: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

ARIETE: Sarà un weekend un po’ traballante a livello emotivo ma tutto dipenderà da voi che vare il bello e il cattivo tempo. E’ arrivato il momento per dare vita a nuovi progetti ma riflettete anche sul futuro. Non mancherà un po’ di nostalgia per il passato e per tutto quello che non c’è più.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 8 marzo 2025/ Sagittario cresce, Acquario in forma

TORO: Grandi opportunità sia a livello sentimentale che professionale. Per i nati del segno sono in arrivo grandi emozioni e se in passato ci sono stati dei problemi, è il momento di guardare con ottimismo al futuro. Se vivete da tempo una relazione e avete progetti in cantiere, ci sono tutte le premesse per portarli avanti.

GEMELLI: Cielo molto interessante dal pubblico di vista lavorativo che ha vissuto un periodo di stallo. Le comunicazioni di cui i Gemelli sono maestri tornano a funzionare, ma occhio a non dire bugie che potrebbero creare problemi soprattutto in amore.

Oroscopo Paolo Fox weekend 8 e 9 marzo 2025: le previsioni per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Momento magico per l’amore soprattutto se avete già accanto una persona che amate. Se, però, state da tempo trascinando una situazione che non vi fa stare più bene, è arrivato il momento di prendere una decisione per il futuro. Sul lavoro, invece, arriveranno presto nuove sfide da affrontare.

Oroscopo Ada Alberti, previsioni 8 marzo 2025/ Ariete in affanno, Toro ha nuovi piani

LEONE: Il momento della svolta si avvicina ed è arrivato il momento di fermarsi e pensare al futuro. E’ un cielo di crescita che porterà la coppie a dare una svolta al rapporto. Non temporeggiate e agite perché è il momento di osare.

VERGINE: Situazione complesse da gestire e problemi da affrontare. Tuttavia, non avendo più Mercurio in opposizione, avrete la possibilità di agire e realizzare finalmente tutti i vostri sogni che, finora, sembravano irrealizzabili.