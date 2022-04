Oroscopo Paolo Fox weekend 9-10 aprile 2022/ Previsioni: Leone, Sagittario al top?

Oroscopo Paolo Fox, weekend 9 e 10 aprile 2022: previsioni per tutti i segni

È finalmente arrivato il fine settimana e si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo weekend Paolo Fox, dalla puntata di oggi venerdì 8 aprile de “I Fatti Vostri”, con previsioni e suggerimenti per i 12 segni zodiacali per affrontare al meglio le giornate di sabato 9 aprile e domenica 10 aprile 2022. Come sempre l’astrologo più famoso della tv stila una classifica dal segno meno fortunato a quello più ben visto dalle stelle. Si prevedono novità concernenti il lavoro e le finanze, gli affetti e l’amore, il benessere e la salute. Cosa riservano le stelle per questo fine settimana? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo weekend 9-10 aprile 2022, a cura di Paolo Fox: Bilancia, Capricorno e Ariete

Ai piedi della classifica di Paolo Fox, per quanto riguarda l’oroscopo weekend, troviamo la Bilancia (due stelle). In questi giorni è tutto un po’ pensieroso, i progetti che avevate in mente per aprile e maggio sono cambiati. Dovete fare una revisione di quello che avevate preventivato. Alcuni problemi e cambiamenti vi hanno fatto fare un passo indietro. Vi trovare di fronte a una tensione da risolvere. Domenica sarà una giornata migliore. Due stelle anche per il Capricorno: a volte è meglio restare in silenzio che dire qualcosa che potrebbe offendere qualcuno. Se vi hanno promesso qualcosa sul lavoro, chiarite entro i primi giorni di maggio. Giornate sottotono. Tre stelle per l’Ariete: avrete un grande cielo, ma risentite della Luna dissonante che può provocare qualche piccolo fastidio. Avete maturato una grande capacità di azione, una certa noncuranza nei confronti delle critiche degli altri.

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Paolo Fox e l’oroscopo weekend 9-10 aprile 2022: Leone, Sagittario, Acquario e Toro

Tre stelle anche per il Leone, secondo l’oroscopo weekend di Palo Fox. Avete fatto un grande progetto nei primi mesi dell’anno che sarà lanciato a fine aprile o a maggio? Allora siete a cavallo e tutti vi ammireranno. Il momento clou arriverà con il trigono di Giove da maggio. Organizzatevi per godervi la domenica, baciata da una bella Luna. Il Sagittario, tre stelle, sta aspettando una conferma. Unico neo è rappresentato da Venere dissonante, che in astrologia rappresenta gli amore un po’ strani. Tra oggi e domani qualche tensione. Domenica migliore. Quattro stelle per i nati sotto il segno dell’Acquario, illuminati da un cielo che fa innamorare. In amore qualcosa di buono può capitare sabato. Per il Toro, quattro stelle, è il un momento per dimostrare quanto siete forti. Vi siete lasciati alle spalle il mese di marzo che vi ha creato tanti problemi.

Oroscopo domani 9 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo weekend 9-10 aprile 2022 di Paolo Fox: Gemelli, Vergine, Scorpione, Pesci e Cancro

Gemelli in recupero (quattro stelle), secondo l’oroscopo weekend di Paolo Fox. Domenica sarà la giornata migliore del fine settimana. Chi ha un amore nato da poco o è uscito da una relazione deve riprendere quota poco lentamente. Quattro stelle anche per la Vergine: siete forti e avete dimostrato molta energia e capacità di azione nella prima parte della settimana. Adesso c’è un bel recupero. Spendete anche in amore, nonostante una Venere opposta. Cielo importante per lo Scorpione, cinque stelle: la Luna vi fa onore. Domenica un po’ di calo. I Pesci, cinque stelle, hanno la capacità di guardare il futuro e capirlo. Questo atteggiamento si rivela meglio in questi giorni, avrete la sensazione di essere più forti moralmente. Al primo posto della classifica troviamo il Cancro: lasciatevi coinvolgere dai sentimenti ora più che mai.













© RIPRODUZIONE RISERVATA