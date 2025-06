Oroscopo Paolo Fox, weekend dal 13 al 15 giugno 2025

Torna finalmente l’Oroscopo Paolo Fox anche per questo weekend dal 13 al 15 giugno 2025. L’estate sta per arrivare ufficialmente e tutti si chiedono come saranno questi tre mesi in tema di fortuna, lavoro, e soprattutto amore. Proprio per questo motivo andiamo a scoprire le previsioni di Paolo Fox rilasciate direttamente da lui sulla sua applicazione: ecco tutto quello che devi sapere segno per segno!

Delitto di Garlasco/ Andrea Sempio: “Si sta mangiando sui morti, cose vergognose su Chiara e Michele”

Si parte con il segno dell’Ariete che vive questo mese con grande intensità. L’Oroscopo Paolo Fox vi raccomanda di non cogliere le provocazioni della gente durante questo weekend e di lasciar passare un po’ di tempo prima di discutere con qualcuno. Il vostro comportamento, infatti, è a rischio esplosione. Toro, invece, ha Venere nel segno e una Luna favorevole. Ciò significa che dal 13 al 15 giugno 2025 arriveranno grandi possibilità di rinnovarsi e conoscere persone nuove. Le energie risultano essere favorevoli anche per coloro che hanno già un partner e vogliono migliorare la loro relazione di coppia. Dunque, lasciatevi andare!

Delitto di Garlasco/ Garofano: “Offensivo dire che indagammo male, non ci saranno risultanze diverse”

Oroscopo Paolo Fox, weekend dal 13 al 15 giugno 2025

Siamo giunti ai nati sotto il segno dei Gemelli. L’Oroscopo Paolo Fox prospetta dei giorni davvero interessanti, con un weekend esplosivo grazie alla Luna Favorevole nel segno. Buone nuove anche sotto il punto di vista amoroso: potreste finalmente conoscere il partner perfetto. Non solo, vi sentite vigorosi e pieni di forza! Passiamo ora al segno del Cancro, che questo weekend dal 13 al 15 giugno 2025potrebbe doversi confrontare con qualche piccola tensione. Cercate di non farvi abbattere e di non cadere nell’ondata del pessimismo ma siate ottimisti che tutto si risolverà al meglio.

Delitto di Garlasco/ Quarto Grado: “Impronta 33? Intonaco esaurito, bisognerà lavorare solo sulle foto”

Periodo di ridefinizione per gli amici del Leone. L’Oroscopo Paolo Fox vi raccomanda di stare attenti a non sobbarcarvi troppo lavoro, dato che le energie nell’ultimo periodo sono molto poche. Ricordate che si prospettano giorni di nervoso per Sabato e Domenica, mentre Paolo Fox consiglia di parlare al più presto dei vostri problemi di coppia con il partner. Insomma, state calmi nel prendere decisioni. Ed eccoci al segno della Vergine. Anche voi siete introversi, riflessivi, è un periodo dove state facendo tanta introspezione. Approfittatene per risolvere i conti in sospeso! Attenzione che da metà mese, in particolare dal 17 giugno, l’Oroscopo Paolo Fox prevede tanto lavoro.

Oroscopo Paolo Fox, weekend dal 13 al 15 giugno 2025

Per i nati sotto il segno della Bilancia, questo weekend dal 13 al 15 giugno 2025 sarà pieno di belle sorprese. Luna a vostro favore vi aiuterà a passare due giornate splendide. A lavoro, invece potrebbe esserci un po’ di tensione e nervosismo. Anche gli amici dello Scorpione si trovano ad essere un po’ nervosi e irritati. Troppe cose non funzionano ma anche per voi spuntano novità dal 17 giugno 2025.

Siamo giunti al Sagittario, che ha bisogno assoluto di staccare la spina. L’Oroscopo Paolo Fox Consiglia di staccarvi dalle polemiche e organizzare una festa piena di vitalità con le persone che amate. Stesso discorso per il Capricorno, che in questo weekend deve prendersi una pausa e dedicarsi completamente all’amore. Nella vostra relazione, infatti, avete bisogno di riflettere e risolvere quello che è rimasto in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox, weekend dal 13 al 15 giugno 2025

Grandi emozioni per gli Acquario che passeranno questo fine settimana a dedicarsi agli altri. Importante è coltivare le amicizie, ma non dimenticate di coccolare anche voi stessi. Per i Pesci, invece, via libera ai cambiamenti dopo mesi duri e difficili. Si prospettano tante nuove emozioni mentre per questo weekend l’Oroscopo Paolo Fox consiglia di organizzare una bella festa.