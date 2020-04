Oroscopo Paolo Fox Weekend/ Oggi 18 Aprile domani 19 Aprile: positività per il Cancro e il Toro

Pubblicità

OROSCOPO PAOLO FOX WEEKEND DEL 18 E 19 APRILE

Il fine settimana può finalmente avere inizio e da oggi e per tutta la giornata di domani l’oroscopo di Paolo Fox promette bene per alcuni segni e un po’ meno per gli altri. L’astrologo e volto noto della televisione è un po’ assente in questi giorni ma sicuramente non fa mancare i suoi consigli a chi lo segue da tempo grazie alla rivista DIPiùTv e al suo stellare che regala ancora una volta delle note positive per i segni che abbiamo voluto mettere insieme in una classifica top.

CHE GIORNATE SARANNO PER TORO E CANCRO SECONDO PAOLO FOX E IL SUO OROSCOPO?

In effetti secondo l’oroscopo di Paolo Fox di registra un po’ di nervosismo un po’ diffuso in questo periodo ma ci sono dei segni che riceveranno un po’ di grazia soprattutto se parliamo di energia fisica e amore a cominciare dai Toro per i quali si prospetta una giornata positiva per l’amore almeno oggi mentre domani addirittura si potrà pensare a dei progetti che è ora di mettere in cantiere e lo stesso sarà per il Cancro che oggi pomeriggio riceverà dei pensieri positivi in amore e da domani potrà mettere in atto i suoi pensieri arrivando a novità e miglioramenti.

CAPRICORNO E PESCI POSSONO PUNTARE SU LAVORO E SALUTE

Ma quali sono gli altri segni che possono seguire Toro e Cancro in questa classifica dei segni top dell’Oroscopo di Paolo Fox del weekend. Ci sentiamo sicuramente di inserire gli amici della Bilancia che potranno godere di stelle combattive soprattutto nella sfera dei sentimenti anche se l’invito generale è quello di non strafare e di ponderare bene le decisioni prima di buttarsi a capofitto nelle cose, forse c’è qualche ramo secco da tagliare via? Infine, anche per lo Scorpione non mancheranno le novità ancora una volta proprio nei sentimenti visto che si prospettano giornate speciali sia per i cuori solitari che per quelli in coppia. Chiude la nostra classifica il Capricorno che dovrà mettere da parte gli affetti ma potrà godere della presenza di Giove nel lavoro soprattutto se ci saranno decisioni da prendere. I Pesci invece potranno contare sulla salute prima che sul resto.



