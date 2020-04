Oroscopo Paolo Fox Weekend Pasqua 2020/ Oggi e domani Ariete e Toro al top in amore

Sarà un altro weekend da vivere chiusi in casa e con al fianco la propria famiglia questo, nonostante sia la Santa Pasqua e in molti avrebbero voluto usufruire del sole e delle temperature miti per gite fuori porta e scampagnate. L’Oroscopo di Paolo Fox arriva a sostegno di tutti rivelando cosa prevedono le stelle proprio in questo fine settimana atipico parlando di sentimenti, di affari ma anche di amicizia e studio per coloro che sono ancora alle prese con una parvenza di normalità nella vita. E allora cosa aspettarsi? Come al solito abbiamo provato a mettere insieme i segni top di oggi e domani, 11 e 12 aprile, e, quindi, del weekend di Pasqua 2020. Il primo segno che possiamo mettere in questa speciale classifica è sicuramente quello dell’Ariete che affronterà la noia di oggi ma che domani, grazie al parere favorevole di Sole e Luna, potrà sorridere ai sentimenti e all’amore. Altra storia per il Toro che dovrà mettere da parte le emozioni a favore del lavoro nel quale arriveranno conferme importanti proprio oggi.

OROSCOPO DEL WEEKEND AL TOP PER ARIETE, TORO E GEMELLI MA…

Stessa sorta per i Gemelli in questo Oroscopo di Paolo Fox per il Weekend e per la giornate di oggi e domani, 11 e 12 aprile. I Gemelli dovranno concentrarsi sul lavoro, proprio come il Toro, perché i sentimenti continuano a far acqua da tutte le parti. In recupero anche i Cancro che avranno una mano in più riguardo alla salute specialmente in queste due giornate. Un ultimo consiglio arriva per lo Scorpione al quale Paolo Fox consiglia una giornata di relax domani soprattutto lontano dai cattivi pensieri e dallo stress di questi giorni. Giornata positiva oggi per Sagittario e Capricorno ma domani anche per loro ci sarà una piccola parentesi di stanchezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA