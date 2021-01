Oroscopo Pesci 2021, Paolo Fox Domenica In/ Anno ‘tranquillo’ anche per Sandra Milo

Oroscopo Paolo Fox 2021, Pesci: amore e lavoro, come sarà il nuovo anno? Le previsioni

In arrivo nella puntata di ieri di Domenica In anche l’oroscopo 2021 di Paolo Fox per il segno dei Pesci. L’ospite della puntata “testimonial” del segno è stata Sandra Milo, in collegamento. Siete un segno molto sensibile ai cambiamenti e quindi il 2020 si è prospettato come un anno complicato, e che rispetto ad altri segni dello zodiaco vi ha lasciato con un po’ di stanchezza e forse anche un certo stress. Nei primi mesi dell’anno dovrete porre una certa attenzione, dato che il mese di dicembre avete vissuto una serie di contrasti in amore che vi hanno pesto, a causa di una Venere che era posto al vostro segno.

In questo momento secondo l’oroscopo Paolo Fox uno dei fattori che vi potrà dare una spinta in più e che vi potrà infondere nuove energia per affrontare al meglio la vita è proprio l’affetto delle persone care. E quindi all’inizio di quest’anno avete bisogno delle persone che vi amano, dei familiare che vi esprimano il loro affetto e i sentimenti.

Amore: maggiore fragilità nelle donne

Un amore che non dovrà essere considerato solo dal punto di vista fisico, ma un qualcosa in più. In particolare le donne pesci hanno un qualcosa in più che le rende quasi magiche, dato che hanno la capacità di percepire in anticipo come si evolvono le cose e questo vi permette di consigliare le persone che vi sono intorno. Questo vostra particolare capacità vi rende però anche molto fragili in amore, perché quando vi coinvolgete emotivamente siete talmente presi da questi sentimenti da non riuscire a pensare con razionalità.

Lavoro: ottime prospettive

Il 2021, stando alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, è un anno che si prospetto in linea di massima positivo per il segno dei Pesci, soprattutto nei mesi primaverili in cui potrete trovare delle ottime prospettive dal punto di vista lavorativo, e che potrete utilizzare per poter trovare l’amore e l’amicizia che sono per voi essenziali. Se si vuole dare una giudizio all’anno che si prospetta, non sarà eccezionale, ma potrà essere definito tranquillo, dato che non avrete delle opportunità particolarmente esaltanti, senza grande i novità, ma comunque avrete delle ottime prospettive. Infatti Giove entrerà nel vostro segno tra maggio e giugno e questo vi offrirà una certa energia e una vitalità che per voi è importante.

Grazie a questo cielo che è positivo avrete in questa fase dell’anno delle ottime prospettive. Infine anche Venere sarà positiva tra febbraio e aprile. Un anno che non prevede delle esaltanti prospettive, ma vi permetterà di acquisire quelle sicurezze nei sentimenti che per voi sono indispensabili.



