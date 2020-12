Oroscopo Pesci 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: anno di successi per Carlo Conti?

Oroscopo Paolo Fox, Pesci: lavoro, amore e salute che anno sarà?

In attesa dell’oroscopo Paolo Fox a I Fatti Vostri, secondo le previsioni dell’Oroscopo 2021, questo sarà un anno fertile per i Pesci. Sul piano dei sentimenti non ci sono ostacoli, ma bisognerà fare chiarezza soltanto nelle situazioni delicate, come un triangolo o una separazione. Giugno sarà fonte di ispirazione per chi sta cercando un’emozione importante.

Amore: cosa prevede l’oroscopo 2021 per i Pesci?

I Pesci recuperano in amore a maggio: le giornate dopo il 14 maggio, con Venere favorevole, sono le migliori e ancora di più da venerdì 21 maggio, quando Marte inizierà un transito molto positivo. Per i nati sotto questo segno restano conflitti nelle relazioni con i segni della Vergine e dei Gemelli. Non sono da escludere avvenimenti che potrebbero portare un po’ di scompiglio e di tensione: i Pesci devono di capire la vera tensione del loro disagio. Fortunatamente stando all’oroscopo Paolo Fox, Giove nel segno aiuta a coltivare buone speranze anche in vista di giugno. Settembre sarà un mese promettente per le coppie.

Lavoro: progetti a lungo termine secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Il mese di luglio nasce con Giove nel segno dei Pesci, una sorta di “partecipazione straordinaria”, perché a fine giugno il pianeta dalla fortuna uscirà dal segno per poi entrarvi definitivamente a dicembre. A fine anno, quindi, secondo l’oroscopo sarà possibile impostare progetti che andranno avanti nel 2022. Dal punto di vista delle finanze, luglio non sarà un mese ricco, mentre settembre sarà positivo per i soldi, ma meglio essere sempre prudenti nelle spese.

Salute: il 2021 si apre con energia, ma da maggio…

L’anno inizierà con una buona energia per i Pesci e marzo sarà favorevole per le cure. A maggio, invece, l’umore dei Pesci sarà spesso soggetto ad alti e bassi: Paolo Fox nel suo oroscopo 2o21 suggerisce di evitare gli sforzi, mangiare con equilibrio e curare la digestione. A settembre la salute e la forma fisica saranno in calo, ma le cose miglioreranno a fine mese quando Marte inizierò un transito che proteggerà il segno fino a metà dicembre.

Oroscopo 2021, Pesci: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Carlo Conti?

Nemmeno Paolo Fox con il suo Oroscopo dei Pesci poteva prevedere nel 2020 l’arrivo di una pandemia. Per quanto riguarda la salute dei Pesci, Paolo Fox aveva parlato di piccoli disturbi alla pelle e ai piedi. Invece Carlo Conti, nato il 13 marzo 1961, si è ammalato di Covid. Il conduttore, del segno dei Pesci, aveva annunciato la sua positività al virus lo scorso 28 ottobre, attraverso i suoi canali social. “Sto bene, mi sto riprendendo lentamente, ma ogni giorno va un po’ meglio. Non mi sento al 100%, ma al 98,7% per essere precisi. C’è sempre qualche doloretto, un po’ di stanchezza, qualche colpo di tosse, affaticamento e la sera mi addormento molto presto, sono quasi in forma, non ci lamentiamo”, ha recentemente raccontato a Mara Venier nel salotti di Domenica In.

Dal punto di vista professionale Carlo Conti ha condotto, dal 18 settembre, la decima stagione di Tale e Quale Show. Dopo una breve assenza causa dal Covid, il conduttore toscano ha condotto da casa la puntata del 13 novembre. Dal 26 dicembre, Carlo Conti conduce “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)”, un’edizione speciale del celebre programma. Le sette puntate in prima serata su Rai 1 hanno come protagonista una coppia vicina al matrimonio, che cerca di conquistare il montepremi di 300 mila euro.



