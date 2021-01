Oroscopo Sagittario 2021, Paolo Fox Domenica In/ Don Mazzi, anno top: la solitudine…

Oroscopo Paolo Fox 2021, Sagittario: amore e lavoro, come sarà il nuovo anno?

Oroscopo 2021 per il segno del Sagittario: le previsioni di Paolo Fox sono state rese note durante la nuova puntata di Domenica In, la prima del nuovo anno. La generosità e la bontà sono due aspetti che caratterizzano il vostro segno e che si rispecchiano anche nell’ospite della giornata che appartiene anche lui al Sagittario come Don Antonio Mazzi. Siete un segno che vi concedete a tutti coloro che vi sono intorno, ma simboleggiate anche il viaggio, dato che siete sempre propensi a un rinnovamento a non fermarvi mai e a crescere continuamente nella vostra vita. Inoltre il vostro modo di essere vi porta a non fermarvi solo al vostro mondo ma siete sempre attenti a tutti coloro che sono intorno a voi.

Infatti vi sentite in pace con voi stessi solo se le persone che conoscete stanno bene, e quindi quando svolgete un lavoro particolare e legato alla vita delle persone come quello di Don Antonio Mazzi, vi viene in maniera spontanea cercare di dar tutto voi stessi e l’aiuto possibile alle persone che vi sono vicine.

Lavoro: cielo positivo!

Il 2020 per il Sagittario si è prospettato un anno in cui porre le basi per le iniziative che saranno ora realizzate per il 2021 e grazie a un anno ricco di forza con un crescendo di un cielo con il flusso positivo negli ultimi mesi dell’anno. Secondo l’oroscopo Paolo Fox per questo il 2021 si prospetta essere ottimo, grazie a un cielo che è a vostro favore, e alla presenza di una convergenza di pianeti che vi illuminano come Giove e Saturno. In particolare il mese di aprile sarà un momento in cui avrete il massimo dell’energia e della volontà di vivere in pieno la vostra vita.

Oroscopo Sagittario, previsioni di Paolo Fox per il 2021

Se si vuole trovare un momento di difficoltà in quest’anno è la possibilità di trovarvi da soli a causa dell’isolamento dovuto all’emergenza sanitaria. Infatti vivere per voi l’esperienza del Covid-19 non vi preoccupa solo per il fatto di rimanere chiusi nella vostra casa. Alcuni di voi riescono ad adattarsi a questa situazione ma con un enorme sforzo, altri invece non riescono a rimanere chiusi nelle loro stanze e quindi vivono in maniera negativa l’isolamento. Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox ciò è dovuta alla vostra continua volontà nel voler affrontare la vita intorno a voi e che quindi vi rende davvero pensante non poter essere in contatto con gli altri, e quindi stare tra la gente. In conclusione, al di là del vostro timore per la solitudine, il 2021 si prospetta un anno davvero positivo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA