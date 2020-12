Oroscopo Sagittario 2021, Paolo Fox/ Oggi I Fatti Vostri: Antonella Clerici, arriva l’anno della rivalsa?

Oroscopo Paolo Fox 2021, Sagittario: lavoro, amore e salute che anno sarà?

Ecco le previsioni dell’Oroscopo 2021 di Paolo Fox per quanto riguarda il segno del Sagittario, ovvero per i nati tra il 23 novembre e il 21 dicembre. Stando alle anticipazioni in attesa dell’oroscopo a I Fatti Vostri il nuovo anno sarà caratterizzato da emozioni a tutto campo: il Sagittario sarà più libero di seguire le sue intuizioni. I nati sotto questo segno hanno vissuto o vivranno cambianti radicale che li porteranno a conoscere nuove persone e a riflettere su tutta la loro via. Nel 2021 l’amore riesce a riprendere i suoi spazi.

Amore: nuovi incontri a metà 2021

Le prime settimane di marzo sono caratterizzate da una forte tensione nervosa: meglio essere cauti anche in amore. Le decisioni vanno quindi rimandate agli ultimi 10 giorni del mese. Con i segni dei Pesci, Gemelli, Vergine non mancheranno contrasti. Il mese di maggio sarà il periodo migliore per mettere in chiaro i propri sentimenti. Stando all’oroscopo di Paolo Fox 2021 le giovani coppie sposate da poco possono pensare a fare un passo in più: un figlio o una casa nuova. La metà dell’anno favorirà nuovi incontri

Lavoro: da aprile 2021 arrivano risposte, cosa prevedono le stelle secondo Paolo Fox e il suo oroscopo?

Per il Sagittario il mese di febbraio porta con sé buone prospettive, grazie ai pianeti favorevoli. Febbraio è un mese di intuizioni e di accordi mantenuti in campo professionale. Non bisogna stare con le mani in mano, ma i nati sotto questo segno sono persone attive. Attorno all’11 febbraio potrebbero arrivare delle opportunità, anche se non mancheranno confusione e sconforto. Marzo porterà qualche dubbio, mentre ad aprile inizieranno ad arrivare le prime risposte.

Salute: prediligere il contatto con la natura

Per quanto riguarda la salute, le previsioni dell’Oroscopo 2021 di Paolo Fox anticipano un cielo faticosa a febbraio per il Sagittario. Se si inizia una nuova cura, ci vorrà pazienza per per vedere i risultati. Paolo Fox consiglia di iscriversi in palestra: lo stress si elimina facendo sport e stando all’aria aperta. Il contatto con la natura rende più forte questo segno zodiacale.

Oroscopo Sagittario: Paolo Fox aveva indovinato le previsioni 2020 su Antonella Clerici?

Per il Sagittario, Paolo Fox aveva previsto un 2020 ricco di novità in campo lavorativo. Fox aveva annunciato un cielo promettente che avrebbe portato emozioni speciali nel lavoro, nuovi inizi e proposte da non sottovalutare. Per Antonella Clerici, nata il 6 dicembre 1963, il 2020 ha segnato il suo ritorno in Rai, con due programmi sulla rete principale. Dal 28 settembre 2020 la conduttrice, del segno del Sagittario, conduce alle 12.00 su Rai 1 “È sempre mezzogiorno”: “Torno nelle vostre case all’ora del mezzogiorno, che è la mia ora preferita anche perché si mangia e sapete quanto sono golosa. Cercherò di farlo con spensieratezza, portando un po’ di leggerezza, un po’ di serenità e anche un po’ di gentilezza. Cominciamo dall’inizio. Da questo mio nuovo inizio”, ha detto durante la prima puntata. Antonella Clerici ha anche condotto il fortunato esperimento di “The Voice Senior”, cinque prime serate su Rai 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA